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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8094809580968097

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:14

Re: Альфа-Банк

3,5 % від заборгованості. ЕКО-Максимум. Купівля, яка не встигне перейти у розсрочку до 20:00 в РД.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:06

Re: Альфа-Банк

Кочевник написав:3,5 % від заборгованості. ЕКО-Максимум. Купівля, яка не встигне перейти у розсрочку до 20:00 в РД.

Вилетіло, що ще й Еко в Максимум може бути)) Для себе вирішив, що Travel для комбінування розстрочок в додачу до Максимум 2.0 таки зручніша.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:16

Re: Альфа-Банк

Flamingo
Ух, сколько букфф. Я лично Вас обидеть не хотел. Если чем-то задел - звіняйтє. Я уже давно вышел из того счастливого возраста что бы в интернете срачи устраивать. Если у кого есть интерес максимально экономить на кэшбеке, это его личное дело и никто не имеет право кого-то чем-то задевать. Про страховку понял - стандартая к банковской карте за 400 грн., опять же - не моё дело. Кстати при оформлении тревела такую можно за 200 грн. оформить.
Я просто имел в виду, что оно золотая середина нужна. Что бы и определённая экономия была и дискомфорта не было от карт 15 банков. Но опять же - мне глубоко всё равно кто чем пользуется, а тем более за что-то агитировать.
Где Карибское море знаю. В кругосветку ходил. За 13 лет страны и считать не буду.
Та тут это никому и не интересно.
_All_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:43

  clientage написав:Alfa_Bank, сорри, мэм, а мона при использовании Шаблона вместо, по сути дела, безликого заголовка "Створення платежу за IBAN іншого банку" указывать шото типа:
Створення платежу за шаблоном <назва шаблону> :idea:
ИМХО, эт будет ОЧЕНЬ УДОБНО любимому клиенту контроллировать свои действия.

и если не можете прикрутить кнопку редактировать, то открывайте шаблон сразу с открытыми полями для редактирования. Вот как, если открыть старый шаблон.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:48

  skorpi написав:Да, всем спасибо, дочка забыла отключить при перевыпуске карты(((

на пуш можно перевести в моб мабе и тоже будет бесплатно.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:49

Flamingo
Оно мне трысто лет в базарный день нужно))). Но уже интересно стало
Зашёл на Рэйниер купил туда обратно на выходные, может полечу может нет, пофигу, но тут важна чистота экспиримента :D
24.01.2020 блокировка POS Purchase - RYANAIR, DUBLIN, IE, MCC 3246 - 52,45 USD
24.01.2020 блокировка POS Purchase - RYANAIR, DUBLIN, IE, MCC 3246 - 49,35 USD
В бонусах сразу показало по сколько гривен - 1287 и 1211 соответственно, то есть при блоке курс - 24,55 по чём пройдёт списание по счёту обязательно напишу. Реальный курс на сегодня вечер 24,42 продажа МБ закрылся 24,53. Когда пройдёт списание тоже зафиксируем курс на тот день и поймем для себя процентовку потери на курсе. Далее переведу обе покупки в рассрочку, погашу их через 3 месяца. 2498 (1287+1211) уже кинул на Форвад, но не суть - любой депозит. Это 3*1+2,4 = 5,4 чистыми отсюда потом отминусуем потери по курсу.
Это всё без "хороводов", депо могли и в альфе открыть, но клоцать дольше.
Если поделитсь Вашими рассуждениями по - экономие\удобство, будет интересно.
В 90-е был фильм со Шварцем -"Вспомнить всё" Мне сейчас жизнь вокруг напоминает кино - "Выдрочить всё")))
Никого ничем расстроить не хочу. Все совпадения случайны.
_All_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:06

Re: Альфа-Банк

Тут правда если с понедельника пойдём на 25, "чистота экспиремента"))) исказится, и если у вас кейс с дебетки. Не ну можно у скунса на кредитке год ждать категории путешествий, но то такэ уже. А может всё намного сложнее...
За расчеты по картам у Альфы на сейчас -24,65.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:21

  _All_ написав:
Далее переведу обе покупки в рассрочку, погашу их через 3 месяца. 2498 (1287+1211) уже кинул на Форвад,

Гм. это бесплатно на 3 мес.? Кажись, бесплатно, если перед 2 расчетной датой гасить?
demichh
 
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