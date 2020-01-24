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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:14
Re: Альфа-Банк
3,5 % від заборгованості. ЕКО-Максимум. Купівля, яка не встигне перейти у розсрочку до 20:00 в РД.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:06
Re: Альфа-Банк
Вилетіло, що ще й Еко в Максимум може бути)) Для себе вирішив, що Travel для комбінування розстрочок в додачу до Максимум 2.0 таки зручніша.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:16
Re: Альфа-Банк
Flamingo
Ух, сколько букфф. Я лично Вас обидеть не хотел. Если чем-то задел - звіняйтє. Я уже давно вышел из того счастливого возраста что бы в интернете срачи устраивать. Если у кого есть интерес максимально экономить на кэшбеке, это его личное дело и никто не имеет право кого-то чем-то задевать. Про страховку понял - стандартая к банковской карте за 400 грн., опять же - не моё дело. Кстати при оформлении тревела такую можно за 200 грн. оформить.
Я просто имел в виду, что оно золотая середина нужна. Что бы и определённая экономия была и дискомфорта не было от карт 15 банков. Но опять же - мне глубоко всё равно кто чем пользуется, а тем более за что-то агитировать.
Где Карибское море знаю. В кругосветку ходил. За 13 лет страны и считать не буду.
Та тут это никому и не интересно.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:43
и если не можете прикрутить кнопку редактировать, то открывайте шаблон сразу с открытыми полями для редактирования. Вот как, если открыть старый шаблон.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:48
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:49
Flamingo
Оно мне трысто лет в базарный день нужно))). Но уже интересно стало
Зашёл на Рэйниер купил туда обратно на выходные, может полечу может нет, пофигу, но тут важна чистота экспиримента
24.01.2020 блокировка POS Purchase - RYANAIR, DUBLIN, IE, MCC 3246 - 52,45 USD
24.01.2020 блокировка POS Purchase - RYANAIR, DUBLIN, IE, MCC 3246 - 49,35 USD
В бонусах сразу показало по сколько гривен - 1287 и 1211 соответственно, то есть при блоке курс - 24,55 по чём пройдёт списание по счёту обязательно напишу. Реальный курс на сегодня вечер 24,42 продажа МБ закрылся 24,53. Когда пройдёт списание тоже зафиксируем курс на тот день и поймем для себя процентовку потери на курсе. Далее переведу обе покупки в рассрочку, погашу их через 3 месяца. 2498 (1287+1211) уже кинул на Форвад, но не суть - любой депозит. Это 3*1+2,4 = 5,4 чистыми отсюда потом отминусуем потери по курсу.
Это всё без "хороводов", депо могли и в альфе открыть, но клоцать дольше.
Если поделитсь Вашими рассуждениями по - экономие\удобство, будет интересно.
В 90-е был фильм со Шварцем -"Вспомнить всё" Мне сейчас жизнь вокруг напоминает кино - "Выдрочить всё")))
Никого ничем расстроить не хочу. Все совпадения случайны.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:06
Re: Альфа-Банк
Тут правда если с понедельника пойдём на 25, "чистота экспиремента"))) исказится, и если у вас кейс с дебетки. Не ну можно у скунса на кредитке год ждать категории путешествий, но то такэ уже. А может всё намного сложнее...
За расчеты по картам у Альфы на сейчас -24,65.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:21
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:34
Re: Альфа-Банк
Уже 24.55. Щось в лісі здохло?)) Алла прислухалася до @Stringer і Ко й повернулася до адекватних курсів без 2% накрутки?
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