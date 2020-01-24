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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8095809680978098

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:41

stryzhko
То що вони малюють - та таке, важливо буде по якому курсу порахують. Та який курс буде на ЧР в день проведення по рахунку.
_All_
 
Повідомлень: 27
З нами з: 16.10.19
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:48

Re: Альфа-Банк

_All_ написав:stryzhko
То що вони малюють - та таке, важливо буде по якому курсу порахують.

Та не таке, вони малювали на 1,5%-3% вище від онлайну. Що порахують по курсу на день проведення, то зрозуміло. Тут ще вчора курс по картам малювали 25+, а зараз 24,55. Чи то глюк чи таки покращення поки що незрозуміло.
stryzhko
 
Повідомлень: 805
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:01

  stryzhko написав:
_All_ написав:stryzhko
То що вони малюють - та таке, важливо буде по якому курсу порахують.

Та не таке, вони малювали на 1,5%-3% вище від онлайну. Що порахують по курсу на день проведення, то зрозуміло. Тут ще вчора курс по картам малювали 25+, а зараз 24,55. Чи то глюк чи таки покращення поки що незрозуміло.

Вже намалювали 24.65.
rollo
 
Повідомлень: 299
З нами з: 20.10.19
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