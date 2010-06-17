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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:41
stryzhko
То що вони малюють - та таке, важливо буде по якому курсу порахують. Та який курс буде на ЧР в день проведення по рахунку.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:48
_All_ написав:stryzhko
То що вони малюють - та таке, важливо буде по якому курсу порахують.
Та не таке, вони малювали на 1,5%-3% вище від онлайну. Що порахують по курсу на день проведення, то зрозуміло. Тут ще вчора курс по картам малювали 25+, а зараз 24,55. Чи то глюк чи таки покращення поки що незрозуміло.
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stryzhko
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:01
stryzhko написав:
_All_ написав:stryzhko
То що вони малюють - та таке, важливо буде по якому курсу порахують.
Та не таке, вони малювали на 1,5%-3% вище від онлайну. Що порахують по курсу на день проведення, то зрозуміло. Тут ще вчора курс по картам малювали 25+, а зараз 24,55. Чи то глюк чи таки покращення поки що незрозуміло.
Вже намалювали 24.65.
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rollo
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:12
rollo написав:Вже намалювали 24.65.
В них там і курси, як і горіхи тепер індивідуальні?))
В мене 24,55
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stryzhko
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:36
У меня евро так же. А доллар 24,15 на 24,65 пробовал в разных браузерах и через ВПН.
Самый дружелюбный банк, индивидуальный подход к каждому клиенту.
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_All_
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:46
_All_ написав:У меня евро так же. А доллар 24,15 на 24,65 пробовал в разных браузерах и через ВПН.
Самый дружелюбный банк, индивидуальный подход к каждому клиенту.
Теж змінював браузери і відкривав анонімні вкладки, але скрізь світить 24.05/24.55. Щось крутять, мутять)) Заманюють на вихідні, а потім відкоригують по 25.55 з понеділка:))
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stryzhko
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Додано: Суб 25 січ, 2020 01:40
mephala написав: Flamingo написав:
сейчас лень искать, но четко помню месседж того же Stringer - пожалевшего, что оформил данную карту.
он начал нею пользоваться за бугром.
а курсы у аллы по картам просто зверские. я сравнивал - они на 2% больше от окон.
т.е. от кэшбэка 2,4% (чистыми) сразу откусывается 2% на завышенный курс.
и получив негативный опыт юзанья за бугром он полностью на нее гнал как я ему не доказывал что внутри страны карта вполне юзабельна. ну и за бугром чисто если нужно баллы погасить. но не более.
Имхо, для использования по Украине карта неплоха. Кешбек по довольно шерокому списку категорий. Возможно по конкретным категориям где-то и выше, но я задолбался держать в голове ставки кешбека по всем картам и в основном юзаю Тревел везде. Ну кроме кейсов, когда кто-нить предлагает 10%-20% кеша на такси на пример. Вообщем считаю что за выйграш в кешбеке 1-2% грязными, не стоит себе голову забивать ставками по другим картам.
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
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Alexey_k9
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Додано: Суб 25 січ, 2020 02:10
Alexey_k9 написав:
Вообщем считаю что за выйграш в кешбеке 1-2% грязными, не стоит себе голову забивать ставками по другим картам.
Золотые слова, я это и пытался пояснить.
Тока так красиво сказать не умею.)))
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_All_
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