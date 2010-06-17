stryzhko
То що вони малюють - та таке, важливо буде по якому курсу порахують. Та який курс буде на ЧР в день проведення по рахунку.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:41
stryzhko
То що вони малюють - та таке, важливо буде по якому курсу порахують. Та який курс буде на ЧР в день проведення по рахунку.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:48
Re: Альфа-Банк
Та не таке, вони малювали на 1,5%-3% вище від онлайну. Що порахують по курсу на день проведення, то зрозуміло. Тут ще вчора курс по картам малювали 25+, а зараз 24,55. Чи то глюк чи таки покращення поки що незрозуміло.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:01
Вже намалювали 24.65.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:12
Re: Альфа-Банк
В них там і курси, як і горіхи тепер індивідуальні?))
В мене 24,55
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:36
Re: Альфа-Банк
У меня евро так же. А доллар 24,15 на 24,65 пробовал в разных браузерах и через ВПН.
Самый дружелюбный банк, индивидуальный подход к каждому клиенту.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:46
Re: Альфа-Банк
Теж змінював браузери і відкривав анонімні вкладки, але скрізь світить 24.05/24.55. Щось крутять, мутять)) Заманюють на вихідні, а потім відкоригують по 25.55 з понеділка:))
Додано: Суб 25 січ, 2020 01:40
Имхо, для использования по Украине карта неплоха. Кешбек по довольно шерокому списку категорий. Возможно по конкретным категориям где-то и выше, но я задолбался держать в голове ставки кешбека по всем картам и в основном юзаю Тревел везде. Ну кроме кейсов, когда кто-нить предлагает 10%-20% кеша на такси на пример. Вообщем считаю что за выйграш в кешбеке 1-2% грязными, не стоит себе голову забивать ставками по другим картам.
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Додано: Суб 25 січ, 2020 02:10
Re: Альфа-Банк
Додано: Суб 25 січ, 2020 04:06
при тратах по картам 10К ежемесячно = 500 грн/кешбека в месяц *12 месяцев =6000 грн.
даже если не брать в расчёт тот банк на который намекает Flamingo
то имея пару карт других банок как правило легко получать 3 ... 4 % чистыми = 4800 грн в год
А как тут многие дошли хотябы до статуса платинум у Алки?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 25 січ, 2020 04:15
И да, по этой "чудной" карте тревел - многие предлагают типа тратить тут грн, а при поездках списывать уже оте бонусы. (как по мне - это путь спонсоров Аллы ну или самообман)
Только вот забывают добавить, что большинство людей ездит в этот самый отпуск 1 раз в год (иногда 2 раза) и если собирать те бонусы целый год то те жалкие 2,4% кешбека превратятся в лучшем случае в 2% (так как Вы выводите их всего 1 раз в год), ну и плюс потери на курсах и будет через год целых 1,5% для любителей тревела и сбора бонусов)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
|