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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8096809780988099

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 05:31

  _All_ написав:Тут правда если с понедельника пойдём на 25, "чистота экспиремента"))) исказится, и если у вас кейс с дебетки. Не ну можно у скунса на кредитке год ждать категории путешествий, но то такэ уже. А может всё намного сложнее...
За расчеты по картам у Альфы на сейчас -24,65.

Проблема ещё в том, что спишут по курсу не на сейчас, а в лучшем случае на 28.01, так что если с понедельника "пойдём на 25"... ну в общем ждём от вас вестей на следующей неделе ;-)
Stringer
 
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  #<1 ... 8096809780988099
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