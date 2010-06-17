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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 05:31
_All_ написав:
Тут правда если с понедельника пойдём на 25, "чистота экспиремента"))) исказится, и если у вас кейс с дебетки. Не ну можно у скунса на кредитке год ждать категории путешествий, но то такэ уже. А может всё намного сложнее...
За расчеты по картам у Альфы на сейчас -24,65.
Проблема ещё в том, что спишут по курсу не на сейчас, а в лучшем случае на 28.01, так что если с понедельника "пойдём на 25"... ну в общем ждём от вас вестей на следующей неделе
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