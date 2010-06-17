Проблема ещё в том, что спишут по курсу не на сейчас, а в лучшем случае на 28.01, так что если с понедельника "пойдём на 25"... ну в общем ждём от вас вестей на следующей неделе
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 05:31
Проблема ещё в том, что спишут по курсу не на сейчас, а в лучшем случае на 28.01, так что если с понедельника "пойдём на 25"... ну в общем ждём от вас вестей на следующей неделе
+100 грн
+ 50 грн
Додано: Суб 25 січ, 2020 10:31
Переводил деньги, сработали какие-то лимиты.
Позвонила девочка, для поднятия лимитов предложила пройти идентификацию.
Но что-то пошло не так, идентификацию не прошёл.
Карту локнули до завтра на п2п-операции.
Хотел пополнить другую свою пакетку с этой локнутой через кнопку Пополнить в мабе.
Деньги уехали, но не приехали.
Горячка ничем помочь не может, типа я локнут до завтра.
Нужно пройти идентификацию, а проходить её можно не раньше чем завтра.
Персмен не отвечает, разумеется.
Вот так из-за параноидальности и криворукости Аллы клиент остался без денег, на которые он рассчитывал, и которые нужны именно сегодня
UPD. Приехали деньги, ровно через час.
А раньше, вроде, мгновенно приезжали
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