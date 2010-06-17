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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8096809780988099

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 05:31

  _All_ написав:Тут правда если с понедельника пойдём на 25, "чистота экспиремента"))) исказится, и если у вас кейс с дебетки. Не ну можно у скунса на кредитке год ждать категории путешествий, но то такэ уже. А может всё намного сложнее...
За расчеты по картам у Альфы на сейчас -24,65.

Проблема ещё в том, что спишут по курсу не на сейчас, а в лучшем случае на 28.01, так что если с понедельника "пойдём на 25"... ну в общем ждём от вас вестей на следующей неделе ;-)
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:31

Переводил деньги, сработали какие-то лимиты.
Позвонила девочка, для поднятия лимитов предложила пройти идентификацию.
Но что-то пошло не так, идентификацию не прошёл.
Карту локнули до завтра на п2п-операции.
Хотел пополнить другую свою пакетку с этой локнутой через кнопку Пополнить в мабе.
Деньги уехали, но не приехали.
Горячка ничем помочь не может, типа я локнут до завтра.
Нужно пройти идентификацию, а проходить её можно не раньше чем завтра.
Персмен не отвечает, разумеется.

Вот так из-за параноидальности и криворукости Аллы клиент остался без денег, на которые он рассчитывал, и которые нужны именно сегодня

UPD. Приехали деньги, ровно через час.
А раньше, вроде, мгновенно приезжали
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:10

Неприятна ситуация, что кура может ошибиться, не так расслышать, не так ввести данные.
А клиент получает лок на день
mustbe
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Повідомлень: 3206
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Подякував: 83 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:36

mustbe До боли знакомая ситуация. Вы завтра обязательно проверьте свои карты, а то Алла вместо разлока одной карты может залочить все.
Кстати, Вам девочка вопрос о том являетесь ли Вы ФОПом задавала?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:49

  Фантом написав:Кстати, Вам девочка вопрос о том являетесь ли Вы ФОПом задавала?

Не, до этого не дошли.
Меня завалили вопросом "какой у Вас номер дома ?".
Видать - она неправильно ввела цифры и альфазоид радостно меня локнул.
Идиотизм
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:54

  mustbe написав:
  Фантом написав:Кстати, Вам девочка вопрос о том являетесь ли Вы ФОПом задавала?

Не, до этого не дошли.
Меня завалили вопросом "какой у Вас номер дома ?".
Видать - она неправильно ввела цифры и альфазоид радостно меня локнул.
Идиотизм

Блииин, я последний раз остановил этот идиотский допрос (после того как продиктовал свой номер паспорта и ИНН) наглой тараторкой, шо у меня нет депозита в юанях, размер трусов 64, а по друидскому гороскопу я Сосна
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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