Проблема ещё в том, что спишут по курсу не на сейчас, а в лучшем случае на 28.01, так что если с понедельника "пойдём на 25"... ну в общем ждём от вас вестей на следующей неделе
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 05:31
Проблема ещё в том, что спишут по курсу не на сейчас, а в лучшем случае на 28.01, так что если с понедельника "пойдём на 25"... ну в общем ждём от вас вестей на следующей неделе
+100 грн
+ 50 грн
Додано: Суб 25 січ, 2020 10:31
Переводил деньги, сработали какие-то лимиты.
Позвонила девочка, для поднятия лимитов предложила пройти идентификацию.
Но что-то пошло не так, идентификацию не прошёл.
Карту локнули до завтра на п2п-операции.
Хотел пополнить другую свою пакетку с этой локнутой через кнопку Пополнить в мабе.
Деньги уехали, но не приехали.
Горячка ничем помочь не может, типа я локнут до завтра.
Нужно пройти идентификацию, а проходить её можно не раньше чем завтра.
Персмен не отвечает, разумеется.
Вот так из-за параноидальности и криворукости Аллы клиент остался без денег, на которые он рассчитывал, и которые нужны именно сегодня
UPD. Приехали деньги, ровно через час.
А раньше, вроде, мгновенно приезжали
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:10
Неприятна ситуация, что кура может ошибиться, не так расслышать, не так ввести данные.
А клиент получает лок на день
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:36
mustbe До боли знакомая ситуация. Вы завтра обязательно проверьте свои карты, а то Алла вместо разлока одной карты может залочить все.
Кстати, Вам девочка вопрос о том являетесь ли Вы ФОПом задавала?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:49
Не, до этого не дошли.
Меня завалили вопросом "какой у Вас номер дома ?".
Видать - она неправильно ввела цифры и альфазоид радостно меня локнул.
Идиотизм
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:54
Блииин, я последний раз остановил этот идиотский допрос (после того как продиктовал свой номер паспорта и ИНН) наглой тараторкой, шо у меня нет депозита в юанях, размер трусов 64, а по друидскому гороскопу я Сосна
... делайте хоть что-нибудь!
|