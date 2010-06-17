Додано: Суб 25 січ, 2020 11:36

mustbe До боли знакомая ситуация. Вы завтра обязательно проверьте свои карты, а то Алла вместо разлока одной карты может залочить все.

Кстати, Вам девочка вопрос о том являетесь ли Вы ФОПом задавала?

Кто не пьёт, тот не рискует.