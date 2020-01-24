Вопрос Альфа-банку (просьба не предлагать добавить 1 грн - это я и сам знаю)По карте тревел получил интересное сообщение внести мин. платеж 0.03грн. В мабе такая картинка:Рахунок (IBAN)UA98300346000002620ххх353Карти4102xxxxxxxхх91Доступний кредит4 999,97 UAH (ліміт: 5 000,00 UAH)До 21.02.2020Обов'язковий мінімальний платіж 0,03 UAHЗаборгованість розрахункового періодуна поточну дату - 0,03 UAHИ собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки?В МАБе - запрещено менее 1грн вноситьВ кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу)В ТСО монетки не принимают.Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?Так каким образом мне погасить 3 копейки?Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн.Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей.Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн!