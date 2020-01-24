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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:17
ol_zy написав:
внести мин. платеж 0.03грн
В таких случаях закидываю на карту 1.03, после чего пополняю телефон на 1.00
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mustbe
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Додано: Суб 25 січ, 2020 14:19
ol_zy написав:
Вопрос Альфа-банку (просьба не предлагать добавить 1 грн - это я и сам знаю)
По карте тревел получил интересное сообщение внести мин. платеж 0.03грн. В мабе такая картинка:
Рахунок (IBAN)
UA98300346000002620ххх353
Карти
4102xxxxxxxхх91
Доступний кредит4 999,97 UAH (ліміт: 5 000,00 UAH)
До 21.02.2020
Обов'язковий мінімальний платіж 0,03 UAH
Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату - 0,03 UAH
И собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки?
В МАБе - запрещено менее 1грн вносить
В кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу)
В ТСО монетки не принимают.
Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?
Так каким образом мне погасить 3 копейки?
Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн.
Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей.
Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн!
Что мешает сэпом закинуть с иного банка?
Или сделать п2п перевод иным сервисом?
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Додано: Суб 25 січ, 2020 14:21
mustbe написав: ol_zy написав:
внести мин. платеж 0.03грн
В таких случаях закидываю на карту 1.03, после чего пополняю телефон на 1.00
А зачем такие сложности?
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Додано: Суб 25 січ, 2020 14:26
ol_zy написав:
И собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки?
В МАБе - запрещено менее 1грн вносить
В кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу)
В ТСО монетки не принимают.
Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?
Так каким образом мне погасить 3 копейки?
Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн.
Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей.
Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн!
А разве не действует правило Алки, шо задолженность до 20грн мона не гасить, штраф на неё не впаяют?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 25 січ, 2020 14:27
clientage написав: ol_zy написав:
И собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки?
В МАБе - запрещено менее 1грн вносить
В кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу)
В ТСО монетки не принимают.
Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?
Так каким образом мне погасить 3 копейки?
Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн.
Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей.
Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн!
А разве не действует правило Алки, шо задолженность до 20грн мона не гасить, штраф на неё не впаяют?
То абонку не впаивали
а штраф за неуплату кредита засадят аж бегом
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Додано: Суб 25 січ, 2020 14:35
Stringer написав: clientage написав: ol_zy написав:
И собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки?
В МАБе - запрещено менее 1грн вносить
В кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу)
В ТСО монетки не принимают.
Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?
Так каким образом мне погасить 3 копейки?
Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн.
Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей.
Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн!
А разве не действует правило Алки, шо задолженность до 20грн мона не гасить, штраф на неё не впаяют?
То абонку не впаивали
а штраф за неуплату кредита засадят аж бегом
Вооот гаденыши. Хай дают инст-т на проплату 3 коп долгу
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 25 січ, 2020 14:36
Stringer написав:
А зачем такие сложности?
Не все сервисы умеют с копейками работать.
Так что - кому как удобнее
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mustbe
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Додано: Суб 25 січ, 2020 14:44
mustbe написав: Stringer написав:
А зачем такие сложности?
Не все сервисы умеют с копейками работать.
Так что - кому как удобнее
Насколько я понимаю, почти все умеют, кроме альфы и мони, не?
Оформите наконец коко кард в форварде и не мучайтесь
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Додано: Суб 25 січ, 2020 14:46
Инструкция 1: заходите в приложение форварда или пумба и скидываете на карту 3 копейки.
Инструкция 2: заходите в иб прокредита аваля форварда или ощада и перекидываете три копейки по сэп.
Ваш кэп
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Додано: Суб 25 січ, 2020 14:52
Stringer написав:
Инструкция 1: заходите в приложение форварда или пумба и скидываете на карту 3 копейки.
Инструкция 2: заходите в иб прокредита аваля форварда или ощада и перекидываете три копейки по сэп.
Ваш кэп
Неее, эт нуна на клаве настучать сначала нолик, потом найти зпт/точкуЮ потом опять нолик и, наконец, циферку 3 и потом тока энтер...
Фиг я луплю 1 энтер
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Суб 25 січ, 2020 14:13
Ой+
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