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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8098809981008101>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:17

  ol_zy написав:внести мин. платеж 0.03грн

В таких случаях закидываю на карту 1.03, после чего пополняю телефон на 1.00
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:19

  ol_zy написав:Вопрос Альфа-банку (просьба не предлагать добавить 1 грн - это я и сам знаю)
По карте тревел получил интересное сообщение внести мин. платеж 0.03грн. В мабе такая картинка:
Рахунок (IBAN)
UA98300346000002620ххх353
Карти
4102xxxxxxxхх91
Доступний кредит4 999,97 UAH (ліміт: 5 000,00 UAH)
До 21.02.2020
Обов'язковий мінімальний платіж 0,03 UAH
Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату - 0,03 UAH

И собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки?
В МАБе - запрещено менее 1грн вносить
В кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу)
В ТСО монетки не принимают.
Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?

Так каким образом мне погасить 3 копейки?
Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн.
Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей.
Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн!

Что мешает сэпом закинуть с иного банка?
Или сделать п2п перевод иным сервисом?
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:21

  mustbe написав:
  ol_zy написав:внести мин. платеж 0.03грн

В таких случаях закидываю на карту 1.03, после чего пополняю телефон на 1.00

А зачем такие сложности?
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:26

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:И собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки?
В МАБе - запрещено менее 1грн вносить
В кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу)
В ТСО монетки не принимают.
Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?

Так каким образом мне погасить 3 копейки?
Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн.
Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей.
Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн!

А разве не действует правило Алки, шо задолженность до 20грн мона не гасить, штраф на неё не впаяют?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:27

  clientage написав:
  ol_zy написав:И собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки?
В МАБе - запрещено менее 1грн вносить
В кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу)
В ТСО монетки не принимают.
Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?

Так каким образом мне погасить 3 копейки?
Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн.
Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей.
Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн!

А разве не действует правило Алки, шо задолженность до 20грн мона не гасить, штраф на неё не впаяют?

То абонку не впаивали ;-) а штраф за неуплату кредита засадят аж бегом :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:35

  Stringer написав:
  clientage написав:
  ol_zy написав:И собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки?
В МАБе - запрещено менее 1грн вносить
В кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу)
В ТСО монетки не принимают.
Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?

Так каким образом мне погасить 3 копейки?
Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн.
Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей.
Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн!

А разве не действует правило Алки, шо задолженность до 20грн мона не гасить, штраф на неё не впаяют?

То абонку не впаивали ;-) а штраф за неуплату кредита засадят аж бегом :mrgreen:

Вооот гаденыши. Хай дают инст-т на проплату 3 коп долгу :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:36

  Stringer написав:А зачем такие сложности?

Не все сервисы умеют с копейками работать.
Так что - кому как удобнее
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:44

  mustbe написав:
  Stringer написав:А зачем такие сложности?

Не все сервисы умеют с копейками работать.
Так что - кому как удобнее

Насколько я понимаю, почти все умеют, кроме альфы и мони, не?
Оформите наконец коко кард в форварде и не мучайтесь :)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:46

  clientage написав:
  Stringer написав:
  clientage написав:А разве не действует правило Алки, шо задолженность до 20грн мона не гасить, штраф на неё не впаяют?

То абонку не впаивали ;-) а штраф за неуплату кредита засадят аж бегом :mrgreen:

Вооот гаденыши. Хай дают инст-т на проплату 3 коп долгу :lol: :lol:

Инструкция 1: заходите в приложение форварда или пумба и скидываете на карту 3 копейки.
Инструкция 2: заходите в иб прокредита аваля форварда или ощада и перекидываете три копейки по сэп.
Ваш кэп 8)
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:52

  Stringer написав:
  clientage написав:Вооот гаденыши. Хай дают инст-т на проплату 3 коп долгу :lol: :lol:

Инструкция 1: заходите в приложение форварда или пумба и скидываете на карту 3 копейки.
Инструкция 2: заходите в иб прокредита аваля форварда или ощада и перекидываете три копейки по сэп.
Ваш кэп 8)

Неее, эт нуна на клаве настучать сначала нолик, потом найти зпт/точкуЮ потом опять нолик и, наконец, циферку 3 и потом тока энтер...
Фиг я луплю 1 энтер :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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