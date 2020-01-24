Ну, теоретически клиент Аллы не обязан быть клиентом других банков для того, чтобы выполнять свои обязательства перед Аллой.
Предлагаю вариант 3: Засунуть рупь в кассу и попросить 97коп сдачи )
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:56
Ну, теоретически клиент Аллы не обязан быть клиентом других банков для того, чтобы выполнять свои обязательства перед Аллой.
Предлагаю вариант 3: Засунуть рупь в кассу и попросить 97коп сдачи )
Додано: Суб 25 січ, 2020 14:59
Да я и не мучаюсь. Не вижу смысла в Кокошке при наличии Депозитки
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:01
У них же там комисс при наличном пополнении до 5К, кажисть
Но для прикола-флешмоба мона покуралесить, еще и затребовать потом возврат суммы када комисс насчитают. Времени ток своего жалко, да и кассир тут не причем. Тут нуна найти того технолога-эквилибриста, который не задумываясь шлёпает подобные инструкции в ДКБО.
Мона Пляке подметное письмо нашкрябать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:06
В підсумку, відправити СЕПом з Фарса 3 коп.
Тема закрита?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:07
У вас есть иб , карта и приложение форварда, и нет шаблона на погашение копеек в альфе ни сепом ни п2п?
Ну либо вы слишко часто, либо слишко редко пользуетесь кредитками аллы.
+100 грн
+ 50 грн
|