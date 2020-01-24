RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8098809981008101

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:56

  Stringer написав:Инструкция 1: заходите в приложение форварда или пумба и скидываете на карту 3 копейки.
Инструкция 2: заходите в иб прокредита аваля форварда или ощада и перекидываете три копейки по сэп.
Ваш кэп 8)

Ну, теоретически клиент Аллы не обязан быть клиентом других банков для того, чтобы выполнять свои обязательства перед Аллой.

Предлагаю вариант 3: Засунуть рупь в кассу и попросить 97коп сдачи )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3214
З нами з: 27.12.17
Подякував: 83 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:59

  Stringer написав:Оформите наконец коко кард в форварде и не мучайтесь :)

Да я и не мучаюсь. Не вижу смысла в Кокошке при наличии Депозитки
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3214
З нами з: 27.12.17
Подякував: 83 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:01

  mustbe написав:
  Stringer написав:Инструкция 1: заходите в приложение форварда или пумба и скидываете на карту 3 копейки.
Инструкция 2: заходите в иб прокредита аваля форварда или ощада и перекидываете три копейки по сэп.
Ваш кэп 8)

Ну, теоретически клиент Аллы не обязан быть клиентом других банков для того, чтобы выполнять свои обязательства перед Аллой.

Предлагаю вариант 3: Засунуть рупь в кассу и попросить 97коп сдачи )

У них же там комисс при наличном пополнении до 5К, кажисть
Но для прикола-флешмоба мона покуралесить, еще и затребовать потом возврат суммы када комисс насчитают. Времени ток своего жалко, да и кассир тут не причем. Тут нуна найти того технолога-эквилибриста, который не задумываясь шлёпает подобные инструкции в ДКБО.
Мона Пляке подметное письмо нашкрябать :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30217
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3504 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:06

В підсумку, відправити СЕПом з Фарса 3 коп.
Тема закрита? :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31777
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:07

  mustbe написав:
  Stringer написав:Оформите наконец коко кард в форварде и не мучайтесь :)

Да я и не мучаюсь. Не вижу смысла в Кокошке при наличии Депозитки

У вас есть иб , карта и приложение форварда, и нет шаблона на погашение копеек в альфе ни сепом ни п2п?
Ну либо вы слишко часто, либо слишко редко пользуетесь кредитками аллы.
Stringer
 
Повідомлень: 10467
З нами з: 23.01.13
Подякував: 304 раз.
Подякували: 1483 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:51

  Квесторе_поверніться написав:В підсумку, відправити СЕПом з Фарса 3 коп.
Тема закрита? :)

Олег хочет,чтоб 0,01% отменили :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3592
З нами з: 03.12.14
Подякував: 454 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:57

  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:В підсумку, відправити СЕПом з Фарса 3 коп.
Тема закрита? :)

Олег хочет,чтоб 0,01% отменили :lol:

Можна 0,000001% - в жодному банку немає. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31777
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:04

  Квесторе_поверніться написав:
  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:В підсумку, відправити СЕПом з Фарса 3 коп.
Тема закрита? :)

Олег хочет,чтоб 0,01% отменили :lol:

Можна 0,000001% - в жодному банку немає. :)

Есть у Идеи, Конкорда и Альфы -- прикольная компашка :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30217
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3504 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:18

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Есть у Идеи, Конкорда и Альфы -- прикольная компашка

Видно розучився нулі після коми рахувати. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31777
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1607 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8098809981008101
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Gost2013 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3757, 3758, 3759
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37583 4599562
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2020 17:04
Квесторе_поверніться
Идея Банк 1 ... 1714, 1715, 1716
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17157 2426241
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2020 16:33
anis
А-Банк 1 ... 1516, 1517, 1518
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15174 2099230
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2020 16:29
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.