Слишком часто.
У меня в ИБ скунса ваще нет ни одного шаблона, хоть пользую и его и маб каждый день.
Шаблоны мне просто не нужны
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 17:54
Слишком часто.
У меня в ИБ скунса ваще нет ни одного шаблона, хоть пользую и его и маб каждый день.
Шаблоны мне просто не нужны
Додано: Суб 25 січ, 2020 18:09
с текущего счёта в отделении можно:
- перевести 3(три) копейки без оплаты на счета по Алле
- пополнить его можно начиная от 10 копеек (в кассу наличными) - без оплаты поборов
- ну и открытие счёта тоже как-бы бесплатно
ну и лично я от таких действий в отделении Аллы получаю чисто моральное удовольствие)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 25 січ, 2020 18:11
забыл добавить - после этого всего - счёт же больше не нужен - можно закрывать)
З.Ы.
главное захватить с собой термос с кофе)))
потому как часто на всё это уходит какоето время
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 25 січ, 2020 18:23
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