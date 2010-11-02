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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8099810081018102

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:54

  Stringer написав:У вас есть иб , карта и приложение форварда, и нет шаблона на погашение копеек в альфе ни сепом ни п2п?
Ну либо вы слишко часто, либо слишко редко пользуетесь кредитками аллы.

Слишком часто.
У меня в ИБ скунса ваще нет ни одного шаблона, хоть пользую и его и маб каждый день.
Шаблоны мне просто не нужны
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:09

с текущего счёта в отделении можно:
- перевести 3(три) копейки без оплаты на счета по Алле
- пополнить его можно начиная от 10 копеек (в кассу наличными) - без оплаты поборов
- ну и открытие счёта тоже как-бы бесплатно

ну и лично я от таких действий в отделении Аллы получаю чисто моральное удовольствие)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:11

забыл добавить - после этого всего - счёт же больше не нужен - можно закрывать)

З.Ы.
главное захватить с собой термос с кофе)))
потому как часто на всё это уходит какоето время
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:23

  uaprofi написав:ну и лично я от таких действий в отделении Аллы получаю чисто моральное удовольствие)

Его тут тоже многие получат когда вы наконец свалите из этой ветки в частности и с банка в целом :twisted:
Vorlon
 
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  #<1 ... 8099810081018102
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