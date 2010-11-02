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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8100810181028103>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:54

  Stringer написав:У вас есть иб , карта и приложение форварда, и нет шаблона на погашение копеек в альфе ни сепом ни п2п?
Ну либо вы слишко часто, либо слишко редко пользуетесь кредитками аллы.

Слишком часто.
У меня в ИБ скунса ваще нет ни одного шаблона, хоть пользую и его и маб каждый день.
Шаблоны мне просто не нужны
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:09

с текущего счёта в отделении можно:
- перевести 3(три) копейки без оплаты на счета по Алле
- пополнить его можно начиная от 10 копеек (в кассу наличными) - без оплаты поборов
- ну и открытие счёта тоже как-бы бесплатно

ну и лично я от таких действий в отделении Аллы получаю чисто моральное удовольствие)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:11

забыл добавить - после этого всего - счёт же больше не нужен - можно закрывать)

З.Ы.
главное захватить с собой термос с кофе)))
потому как часто на всё это уходит какоето время
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:23

  uaprofi написав:ну и лично я от таких действий в отделении Аллы получаю чисто моральное удовольствие)

Его тут тоже многие получат когда вы наконец свалите из этой ветки в частности и с банка в целом :twisted:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:42

и так продолжу:
так же по правилам Аллы Вы можете снимать до 44 грн. (также эквивалент по курсу НБУ в долл, евро) с текущего счета абсолютно без комиссий.
И, да, Вы совершенно правильно понимаете - таких снятий может быть несколько ;)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:49

  Vorlon написав:
  uaprofi написав:ну и лично я от таких действий в отделении Аллы получаю чисто моральное удовольствие)

Его тут тоже многие получат когда вы наконец свалите из этой ветки в частности и с банка в целом :twisted:


не могу
у меня тут депо на 3 года
так что и впреть продолжу делится с людьми полезной инфой
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:55

  uaprofi написав:
  Vorlon написав:
  uaprofi написав:ну и лично я от таких действий в отделении Аллы получаю чисто моральное удовольствие)

Его тут тоже многие получат когда вы наконец свалите из этой ветки в частности и с банка в целом :twisted:


не могу
у меня тут депо на 3 года
так что и впреть продолжу делится с людьми полезной инфой

Возможно вы не а курсе. Но если будете сильно стараться - вам в одностороннем порядке могут расторгнуть депозит и послать в пешее путешествие. Были тут такие прецеденты, правда не знаю его остатки по карте и наличие депозитов.
Так что продолжайте в том же духе, интересно чем все таки закончится :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 23:58

curiousobro

спасибо за Ваш комментарий!

Скажите Вы считаете комиссию в размере 50 грн. за пополнение наличными карты на 500 гривен через кассу - разумной? или справедливой?

на мой взгляд это просто обдираловка...

поэтому и делюсь с людьми опытом как приходить в отделение с наличными и пополнять любую карту на любую сумму без комиссии!!!


и так ещё раз простой кейс:
- открываем текущий счёт - пополнение этого счёта наличными в кассе происходит без комиссии (можно положить 1 грн, можно 333 гривны - т.е. столько сколько нужно именно Вам)
- ну и дальше у Вас есть Варианты - можно использовать ИнтернетБанкинг или мобильное приложение, можно через менеджера - но главное, что переводы на другие счета без комиссии :)

просто может кто про это не знал...

надеюсь эта инфа будет хоть кому-то полезной! Всем добра! :D
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 00:08

  uaprofi написав:Скажите Вы считаете комиссию в размере 50 грн. за пополнение наличными карты на 500 гривен через кассу - разумной? или справедливой?

Для продуктів «Zero», «Comfort», «Ultra», «Platinum Black»,
«Platinum Black+» при здійсненні операції в національній
валюті у розмірі до 4 000 грн. (включно) комісія становить 30
грн. У випадку технічної несправності банкомату АТ «АльфаБанк» з функцією cash-in/cash-out за умови зареєстрованої
заявки про неможливість здійснення операції через даний
пристрій та операції в національній валюті в розмірі від 4
000.01 грн. - не тарифікуються**
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 00:12

  uaprofi написав:Скажите Вы считаете комиссию в размере 50 грн. за пополнение наличными карты на 500 гривен через кассу - разумной? или справедливой?

Разумна потому что тупость оленей, желающих внести ОМП через кассу (а по-другому они не умеют), наверняка зашкаливает. Поэтому либо пусть учатся, либо платят.

Внимание, контрольный вопрос: почему меня эта комиссия не беспокоит? Да хоть 1000 грн. за пополнение - пофиг!

J
50 грн. - то для кредитки при сумме пополнения до 10 тысяч включительно.
Vorlon
 
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