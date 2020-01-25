RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8101810281038104>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 00:39

Vorlon

ну так так давайте делится инфой - что-бы ЛЮДИ не платили за зря и 30 грн и 50 грн.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3564
З нами з: 21.04.11
Подякував: 518 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 00:42

  uaprofi написав:curiousobro

спасибо за Ваш комментарий!

Скажите Вы считаете комиссию в размере 50 грн. за пополнение наличными карты на 500 гривен через кассу - разумной? или справедливой?

на мой взгляд это просто обдираловка...

поэтому и делюсь с людьми опытом как приходить в отделение с наличными и пополнять любую карту на любую сумму без комиссии!!!


и так ещё раз простой кейс:
- открываем текущий счёт - пополнение этого счёта наличными в кассе происходит без комиссии (можно положить 1 грн, можно 333 гривны - т.е. столько сколько нужно именно Вам)
- ну и дальше у Вас есть Варианты - можно использовать ИнтернетБанкинг или мобильное приложение, можно через менеджера - но главное, что переводы на другие счета без комиссии :)

просто может кто про это не знал...

надеюсь эта инфа будет хоть кому-то полезной! Всем добра! :D

Я вам про теплое, а вы мне про мягкое.

Я стараюсь думать за себя, а не за других. Особенно без их на то просьб.

А у вас ярко выраженный синдром недержания речи. без понимания последствий распространения подобных сведений для себя в ближайшем будущем. Синдром Коваля в моей классификации.

Впрочем, вы не одиноки, поэтому могу только наблюдать и видеть как один за одним закрываются удобные сервисы во многих банках из-за вас и вам подобных доброжелателей.

И вам добра.
curiousobro
 
Повідомлень: 2573
З нами з: 21.07.17
Подякував: 45 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 00:45

  curiousobro написав:Я стараюсь думать за себя, а не за других.

Вам обидно, что чуть меньше людей пострадает - или они таки начнут поворачиваться к клиенту лицом и отменят эту комиссию
Востаннє редагувалось uaprofi в Нед 26 січ, 2020 00:51, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3564
З нами з: 21.04.11
Подякував: 518 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 00:51

  uaprofi написав:ну меньше людей пострадает...

Вы святой отец шоли?
Прям приходят и страдают?

Подумайте о последствиях вашей писанины, отче. Хотя бы на пару шагов надо заглянуть впереди.
curiousobro
 
Повідомлень: 2573
З нами з: 21.07.17
Подякував: 45 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 00:52

  uaprofi написав:ну чуть меньше людей пострадай - или они таки начнут поворачиваться к клиенту лицом и отменят эту комиссию

Ответ неверный.

Они поставят ее туда, где её ещё нет.
Неужели такой вариант вам не приходил в светлую голову?
curiousobro
 
Повідомлень: 2573
З нами з: 21.07.17
Подякував: 45 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 01:01

  uaprofi написав:
  curiousobro написав:Я стараюсь думать за себя, а не за других.

Вам обидно, что чуть меньше людей пострадает - или они таки начнут поворачиваться к клиенту лицом и отменят эту комиссию

Вы наверно неверно поняли мое мягкое выражение.

Выражусь пожестче - мне вообще пох на тех, кто не считает свои деньги.

Кто считает - попадает рано или поздно сюда и задаёт вопросы. Вот тогда можно и помочь. В личку.
curiousobro
 
Повідомлень: 2573
З нами з: 21.07.17
Подякував: 45 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 01:22

ABH Holdings S.A., которому принадлежит 99,9104% акций "Укрсоцбанка" и опосредованно 90,1% акций "Альфа-банка" (оба – Киев), в рамках объявленного принудительного выкупа акций (squeeze-out) Укрсоцбанка приобретает его простые акции по 0,03 грн за штуку и привилегированные – по 0,07 грн за штуку.


так вот реальная цена акций, как по мне была от 2 грн.

т.е. так они поступили с мелкими акционерами - просто забрали их акции.
так примерно они поступают и с клиентами и их деньгами - просто прикрываясь не совершенством нашего законодательства
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3564
З нами з: 21.04.11
Подякував: 518 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 01:34

Очередной косяк от МАБа. В пятницу переводил по ебану клиенту Альфа-Банка деньги в размере 450 грн. Выскочило окошко с ошибкой. Деньги захолдились, а сегодня уже смотрю списались 27м числом...

Прошлый раз мне в качестве сорри бонуса 100 орехов насыпали, прада сумма побольше была... Но прецедент уже был
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8781
З нами з: 16.11.11
Подякував: 657 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 01:47

  Мизантрóп написав:ol_zy 1 копейка- денежная единица.Как убрать её учёт?

это не мои проблемы - засветили долг - обеспечьте механизм погашения такого долга или не светите пока сумма не вырастет до возможной к погашению, либо светить, но не штрафовать пока не достигнет до возможной к погашению.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5733
З нами з: 20.01.15
Подякував: 365 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 01:51

  Stringer написав:
  ol_zy написав:Вопрос Альфа-банку (просьба не предлагать добавить 1 грн - это я и сам знаю)
По карте тревел получил интересное сообщение внести мин. платеж 0.03грн. В мабе такая картинка:
Рахунок (IBAN)
UA98300346000002620ххх353
Карти
4102xxxxxxxхх91
Доступний кредит4 999,97 UAH (ліміт: 5 000,00 UAH)
До 21.02.2020
Обов'язковий мінімальний платіж 0,03 UAH
Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату - 0,03 UAH

И собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки?
В МАБе - запрещено менее 1грн вносить
В кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу)
В ТСО монетки не принимают.
Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?

Так каким образом мне погасить 3 копейки?
Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн.
Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей.
Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн!

Что мешает сэпом закинуть с иного банка?
Или сделать п2п перевод иным сервисом?

Банк рисует долг, который не может быть в этом банке погашен никак, т.е. явный расчет на то чтобы штрафануть клиента или получить от него сумму больше долга. (предположим) Нет у меня банка с бесплатным СЭПом с возможностью отправить 3 коп. Или вообще я не клиент других банков. Или таким образом Альфа заставляет меня стать клиентом конкурентов?
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5733
З нами з: 20.01.15
Подякував: 365 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8101810281038104>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 634, 635, 636
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6357 1432011
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 січ, 2020 01:06
curiousobro
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3758, 3759, 3760
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37591 4601003
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 січ, 2020 01:04
Дядя Дима
А-Банк 1 ... 1517, 1518, 1519
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15182 2100108
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2020 21:41
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81035)
26.01.2020 02:09
EximBonus Bot (1032)
26.01.2020 02:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.