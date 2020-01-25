|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 січ, 2020 00:39
Vorlon
ну так так давайте делится инфой - что-бы ЛЮДИ не платили за зря и 30 грн и 50 грн.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3564
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 518 раз.
- Подякували: 345 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 00:42
uaprofi написав:curiousobro
спасибо за Ваш комментарий!
Скажите Вы считаете комиссию в размере 50 грн. за пополнение наличными карты на 500 гривен через кассу - разумной? или справедливой?на мой взгляд это просто обдираловка...
поэтому и делюсь с людьми опытом как приходить в отделение с наличными и пополнять любую карту на любую сумму без комиссии!!!
и так ещё раз простой кейс:
- открываем текущий счёт
- пополнение этого счёта наличными в кассе происходит без комиссии (можно положить 1 грн, можно 333 гривны - т.е. столько сколько нужно именно Вам)
- ну и дальше у Вас есть Варианты - можно использовать ИнтернетБанкинг или мобильное приложение, можно через менеджера - но главное, что переводы на другие счета без комиссии
просто может кто про это не знал...
надеюсь эта инфа будет хоть кому-то полезной! Всем добра!
Я вам про теплое, а вы мне про мягкое.
Я стараюсь думать за себя, а не за других. Особенно без их на то просьб.
А у вас ярко выраженный синдром недержания речи. без понимания последствий распространения подобных сведений для себя в ближайшем будущем. Синдром Коваля в моей классификации.
Впрочем, вы не одиноки, поэтому могу только наблюдать и видеть как один за одним закрываются удобные сервисы во многих банках из-за вас и вам подобных доброжелателей.
И вам добра.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2573
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 393 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 січ, 2020 00:45
curiousobro написав:
Я стараюсь думать за себя, а не за других.
Вам обидно, что чуть меньше людей пострадает - или они таки начнут поворачиваться к клиенту лицом и отменят эту комиссию
Востаннє редагувалось uaprofi
в Нед 26 січ, 2020 00:51, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3564
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 518 раз.
- Подякували: 345 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 00:51
uaprofi написав:
ну меньше людей пострадает...
Вы святой отец шоли?
Прям приходят и страдают?
Подумайте о последствиях вашей писанины, отче. Хотя бы на пару шагов надо заглянуть впереди.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2573
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 393 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 січ, 2020 00:52
uaprofi написав:
ну чуть меньше людей пострадай - или они таки начнут поворачиваться к клиенту лицом и отменят эту комиссию
Ответ неверный.
Они поставят ее туда, где её ещё нет.
Неужели такой вариант вам не приходил в светлую голову?
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2573
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 393 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 січ, 2020 01:01
uaprofi написав: curiousobro написав:
Я стараюсь думать за себя, а не за других.
Вам обидно, что чуть меньше людей пострадает - или они таки начнут поворачиваться к клиенту лицом и отменят эту комиссию
Вы наверно неверно поняли мое мягкое выражение.
Выражусь пожестче - мне вообще пох на тех, кто не считает свои деньги.
Кто считает - попадает рано или поздно сюда и задаёт вопросы. Вот тогда можно и помочь. В личку.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2573
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 393 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 січ, 2020 01:22
ABH Holdings S.A., которому принадлежит 99,9104% акций "Укрсоцбанка" и опосредованно 90,1% акций "Альфа-банка" (оба – Киев), в рамках объявленного принудительного выкупа акций (squeeze-out) Укрсоцбанка приобретает его простые акции по 0,03 грн за штуку и привилегированные – по 0,07 грн за штуку.
так вот реальная цена акций, как по мне была от 2 грн.
т.е. так они поступили с мелкими акционерами - просто забрали их акции.
так примерно они поступают и с клиентами и их деньгами - просто прикрываясь не совершенством нашего законодательства
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3564
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 518 раз.
- Подякували: 345 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 01:34
Очередной косяк от МАБа. В пятницу переводил по ебану клиенту Альфа-Банка деньги в размере 450 грн. Выскочило окошко с ошибкой. Деньги захолдились, а сегодня уже смотрю списались 27м числом...
Прошлый раз мне в качестве сорри бонуса 100 орехов насыпали, прада сумма побольше была... Но прецедент уже был
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8781
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 657 раз.
- Подякували: 1298 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 01:47
Мизантрóп написав:ol_zy
1 копейка- денежная единица.Как убрать её учёт?
это не мои проблемы - засветили долг - обеспечьте механизм погашения такого долга или не светите пока сумма не вырастет до возможной к погашению, либо светить, но не штрафовать пока не достигнет до возможной к погашению.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5733
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 587 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 01:51
Stringer написав: ol_zy написав:
Вопрос Альфа-банку (просьба не предлагать добавить 1 грн - это я и сам знаю)
По карте тревел получил интересное сообщение внести мин. платеж 0.03грн. В мабе такая картинка:
Рахунок (IBAN)
UA98300346000002620ххх353
Карти
4102xxxxxxxхх91
Доступний кредит4 999,97 UAH (ліміт: 5 000,00 UAH)
До 21.02.2020
Обов'язковий мінімальний платіж 0,03 UAH
Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату - 0,03 UAH
И собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки?
В МАБе - запрещено менее 1грн вносить
В кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу)
В ТСО монетки не принимают.
Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?
Так каким образом мне погасить 3 копейки?
Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн.
Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей.
Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн!
Что мешает сэпом закинуть с иного банка?
Или сделать п2п перевод иным сервисом?
Банк рисует долг, который не может быть в этом банке погашен никак, т.е. явный расчет на то чтобы штрафануть клиента или получить от него сумму больше долга. (предположим) Нет у меня банка с бесплатным СЭПом с возможностью отправить 3 коп. Или вообще я не клиент других банков. Или таким образом Альфа заставляет меня стать клиентом конкурентов?
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5733
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 587 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6357
|1432011
|
|
|37591
|4601007
|
|
|15182
|2100108
|
|