uaprofi написав:

спасибо за Ваш комментарий!Скажите Вы считаете комиссию в размере 50 грн. за пополнение наличными карты на 500 гривен через кассу - разумной? или справедливой?поэтому и делюсь с людьми опытоми так ещё раз простой кейс:- пополнение этого счёта наличными в кассе происходит без комиссии (можно положить 1 грн, можно 333 гривны - т.е. столько сколько нужно именно Вам)- ну и дальше у Вас есть Варианты - можно использовать ИнтернетБанкинг или мобильное приложение, можно через менеджера - но главное, что переводы на другие счета без комиссиипросто может кто про это не знал...надеюсь эта инфа будет хоть кому-то полезной! Всем добра!