ol_zy написав:И собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки? В МАБе - запрещено менее 1грн вносить В кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу) В ТСО монетки не принимают. Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?
Так каким образом мне погасить 3 копейки? Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн. Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей. Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн!
А разве не действует правило Алки, шо задолженность до 20грн мона не гасить, штраф на неё не впаяют?
то рко не было по максимке, а вот насчет штрафов очень сомневаюсь - думаю впаяют по полной. Потому и хочу услышать ответ Альфы.
Stringer написав:Инструкция 1: заходите в приложение форварда или пумба и скидываете на карту 3 копейки. Инструкция 2: заходите в иб прокредита аваля форварда или ощада и перекидываете три копейки по сэп. Ваш кэп
Ну, теоретически клиент Аллы не обязан быть клиентом других банков для того, чтобы выполнять свои обязательства перед Аллой.
Предлагаю вариант 3: Засунуть рупь в кассу и попросить 97коп сдачи )
Э не, дадут сдачу 90 коп онли, т.к. остальное уже не в ходу + комисс 25грн или уже 50...
где ж я вам фарс найду? Да и не дружу я с ним после того как он 20грн слизнул с карты без следа да еще и все отделения у меня в городе закрыл. Т.е. альфа продвигает конкурентов - выходит? Это как бы совсем ей не в +...
uaprofi написав:забыл добавить - после этого всего - счёт же больше не нужен - можно закрывать)
З.Ы. главное захватить с собой термос с кофе))) потому как часто на всё это уходит какоето время
Ну, кофе мне, доаустим, и так наливают, хотя за такое могут и перестать . Но идея мне нравится. А еще при закрытии счета написать заявление на выплату в кассе от тех 7 копеек, которые по правилам НБУ округляются до 10...