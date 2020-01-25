RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8101810281038104

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 01:53

  clientage написав:
  ol_zy написав:И собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки?
В МАБе - запрещено менее 1грн вносить
В кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу)
В ТСО монетки не принимают.
Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?

Так каким образом мне погасить 3 копейки?
Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн.
Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей.
Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн!

А разве не действует правило Алки, шо задолженность до 20грн мона не гасить, штраф на неё не впаяют?

то рко не было по максимке, а вот насчет штрафов очень сомневаюсь - думаю впаяют по полной.
Потому и хочу услышать ответ Альфы.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5734
З нами з: 20.01.15
Подякував: 366 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 01:56

  mustbe написав:
  Stringer написав:Инструкция 1: заходите в приложение форварда или пумба и скидываете на карту 3 копейки.
Инструкция 2: заходите в иб прокредита аваля форварда или ощада и перекидываете три копейки по сэп.
Ваш кэп 8)

Ну, теоретически клиент Аллы не обязан быть клиентом других банков для того, чтобы выполнять свои обязательства перед Аллой.

Предлагаю вариант 3: Засунуть рупь в кассу и попросить 97коп сдачи )

Э не, дадут сдачу 90 коп онли, т.к. остальное уже не в ходу + комисс 25грн или уже 50...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5734
З нами з: 20.01.15
Подякував: 366 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 02:00

  Квесторе_поверніться написав:В підсумку, відправити СЕПом з Фарса 3 коп.
Тема закрита? :)

где ж я вам фарс найду? Да и не дружу я с ним после того как он 20грн слизнул с карты без следа да еще и все отделения у меня в городе закрыл.
Т.е. альфа продвигает конкурентов - выходит?
Это как бы совсем ей не в +...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5734
З нами з: 20.01.15
Подякував: 366 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 02:04

  Квесторе_поверніться написав:В підсумку, відправити СЕПом з Фарса 3 коп.
Тема закрита? :)

Олег хочет,чтоб 0,01% отменили :lol:

А Сергей, видимо, считает, что продвижение Альфой конкурентов - это самое то...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5734
З нами з: 20.01.15
Подякував: 366 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 02:09

  uaprofi написав:забыл добавить - после этого всего - счёт же больше не нужен - можно закрывать)

З.Ы.
главное захватить с собой термос с кофе)))
потому как часто на всё это уходит какоето время

Ну, кофе мне, доаустим, и так наливают, хотя за такое могут и перестать :twisted: . Но идея мне нравится. А еще при закрытии счета написать заявление на выплату в кассе от тех 7 копеек, которые по правилам НБУ округляются до 10... :mrgreen:
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5734
З нами з: 20.01.15
Подякував: 366 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 02:18

  Vorlon написав:
Внимание, контрольный вопрос: почему меня эта комиссия не беспокоит? Да хоть 1000 грн. за пополнение - пофиг!

J
50 грн. - то для кредитки при сумме пополнения до 10 тысяч включительно.

Наверное, потому что вы клиент не одного банка или вы не попадали на штраф из-за сбоя в ТСО.
Вот так мне ответила девушка, которая вносила в кассу с комиссией сумму что-то около 500грн, на мое предложение оплатить в ТСО без комиссии - она ответила - спасибо в прошлом месяце уже так сделала... Чек ТСО не выдал и произошел какой-то сбой, а пока решался вопрос вылезла просрочка... со всеми вытекающими.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5734
З нами з: 20.01.15
Подякував: 366 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8101810281038104
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1714, 1715, 1716
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17158 2427014
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 січ, 2020 03:06
Дядя Дима
ОТП БАНК 1 ... 634, 635, 636
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6357 1432025
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 січ, 2020 01:06
curiousobro
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3758, 3759, 3760
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37591 4601098
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 січ, 2020 01:04
Дядя Дима

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17159)
26.01.2020 03:06
EximBonus Bot (1032)
26.01.2020 02:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.