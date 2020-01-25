Додано: Нед 26 січ, 2020 17:44

curiousobro написав: ol_zy написав: Банк рисует долг, который не может быть в этом банке погашен никак, т.е. явный расчет на то чтобы штрафануть клиента или получить от него сумму больше долга. (предположим) Нет у меня банка с бесплатным СЭПом с возможностью отправить 3 коп. Или вообще я не клиент других банков. Или таким образом Альфа заставляет меня стать клиентом конкурентов? Банк рисует долг, который не может быть в этом банке погашен никак, т.е. явный расчет на то чтобы штрафануть клиента или получить от него сумму больше долга. (предположим) Нет у меня банка с бесплатным СЭПом с возможностью отправить 3 коп. Или вообще я не клиент других банков. Или таким образом Альфа заставляет меня стать клиентом конкурентов?

Этот конкретный кейс высосан из пальца и почти невероятно получить штраф у реального пользователя кредитки.



Реальный пользователь сидит в минусе и принципиальный отказ от гашения 3 копеек посредством перевода 1 грн на карту и перспектива получить штраф и другие прелести - ну выглядит даже на знаю. Тупо?



Итого реальный кредитчик гасится одной гривной в день красной даты, идёт дальше и не париться. Даже если вышел в небольшой плюс - на рассрочки это щас не влияет.



А вы теоретически уже его штрафами обложили Этот конкретный кейс высосан из пальца и почти невероятно получить штраф у реального пользователя кредитки.Реальный пользователь сидит в минусе и принципиальный отказ от гашения 3 копеек посредством перевода 1 грн на карту и перспектива получить штраф и другие прелести - ну выглядит даже на знаю. Тупо?Итого реальный кредитчик гасится одной гривной в день красной даты, идёт дальше и не париться. Даже если вышел в небольшой плюс - на рассрочки это щас не влияет.А вы теоретически уже его штрафами обложили

Я вывел кредитку в 0 и не собирался ей пользоваться несколько месяцев минимум, а может вообще будет на полке - зачем мне ее в + выводить? Мизерный КЛ не интересен, чтобы с ним играться, бонусы тревела также не интересны, не покупаю я билеты/гостиницы за свои, как правило. Вот лаунж посетить можно при необходимости, да там надо будет обеспечить оборот, но это не в ближайшие месяцы.Это конкретная ситуация, которая произошла сейчас и я хочу, чтобы банк помог вывести кредитку в 0, чтобы я мог ее положить на полку на несколько месяцев, вот пусть бан и обеспечивает такую возможность, если считает правильным ставить клиента в такую ситуацию. По максимке, же сделали до 20грн долга без абонки, вот пусть и по тревелу введут некю сумму, которая не считается долгом обязательным к погашению - те же 20 грн или 1грн.