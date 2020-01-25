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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8102810381048105>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 01:53

  clientage написав:
  ol_zy написав:И собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки?
В МАБе - запрещено менее 1грн вносить
В кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу)
В ТСО монетки не принимают.
Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?

Так каким образом мне погасить 3 копейки?
Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн.
Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей.
Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн!

А разве не действует правило Алки, шо задолженность до 20грн мона не гасить, штраф на неё не впаяют?

то рко не было по максимке, а вот насчет штрафов очень сомневаюсь - думаю впаяют по полной.
Потому и хочу услышать ответ Альфы.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 01:56

  mustbe написав:
  Stringer написав:Инструкция 1: заходите в приложение форварда или пумба и скидываете на карту 3 копейки.
Инструкция 2: заходите в иб прокредита аваля форварда или ощада и перекидываете три копейки по сэп.
Ваш кэп 8)

Ну, теоретически клиент Аллы не обязан быть клиентом других банков для того, чтобы выполнять свои обязательства перед Аллой.

Предлагаю вариант 3: Засунуть рупь в кассу и попросить 97коп сдачи )

Э не, дадут сдачу 90 коп онли, т.к. остальное уже не в ходу + комисс 25грн или уже 50...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 02:00

  Квесторе_поверніться написав:В підсумку, відправити СЕПом з Фарса 3 коп.
Тема закрита? :)

где ж я вам фарс найду? Да и не дружу я с ним после того как он 20грн слизнул с карты без следа да еще и все отделения у меня в городе закрыл.
Т.е. альфа продвигает конкурентов - выходит?
Это как бы совсем ей не в +...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 02:04

  Квесторе_поверніться написав:В підсумку, відправити СЕПом з Фарса 3 коп.
Тема закрита? :)

Олег хочет,чтоб 0,01% отменили :lol:

А Сергей, видимо, считает, что продвижение Альфой конкурентов - это самое то...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 02:09

  uaprofi написав:забыл добавить - после этого всего - счёт же больше не нужен - можно закрывать)

З.Ы.
главное захватить с собой термос с кофе)))
потому как часто на всё это уходит какоето время

Ну, кофе мне, доаустим, и так наливают, хотя за такое могут и перестать :twisted: . Но идея мне нравится. А еще при закрытии счета написать заявление на выплату в кассе от тех 7 копеек, которые по правилам НБУ округляются до 10... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 02:18

  Vorlon написав:
Внимание, контрольный вопрос: почему меня эта комиссия не беспокоит? Да хоть 1000 грн. за пополнение - пофиг!

J
50 грн. - то для кредитки при сумме пополнения до 10 тысяч включительно.

Наверное, потому что вы клиент не одного банка или вы не попадали на штраф из-за сбоя в ТСО.
Вот так мне ответила девушка, которая вносила в кассу с комиссией сумму что-то около 500грн, на мое предложение оплатить в ТСО без комиссии - она ответила - спасибо в прошлом месяце уже так сделала... Чек ТСО не выдал и произошел какой-то сбой, а пока решался вопрос вылезла просрочка... со всеми вытекающими.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:05

  ol_zy написав:Банк рисует долг, который не может быть в этом банке погашен никак, т.е. явный расчет на то чтобы штрафануть клиента или получить от него сумму больше долга. (предположим) Нет у меня банка с бесплатным СЭПом с возможностью отправить 3 коп. Или вообще я не клиент других банков. Или таким образом Альфа заставляет меня стать клиентом конкурентов?

Этот конкретный кейс высосан из пальца и почти невероятно получить штраф у реального пользователя кредитки.

Реальный пользователь сидит в минусе и принципиальный отказ от гашения 3 копеек посредством перевода 1 грн на карту и перспектива получить штраф и другие прелести - ну выглядит даже на знаю. Тупо?

Итого реальный кредитчик гасится одной гривной в день красной даты, идёт дальше и не париться. Даже если вышел в небольшой плюс - на рассрочки это щас не влияет.

А вы теоретически уже его штрафами обложили :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:11

рассрочка

Покупка попадает под рассрочку. Предельный срок активации рассрочки 31 января. РД - 29 января. Подскажите, опытные, как правильно поступить, чтобы максимально растянуть срок гашения суммы. Карта с тарифом Максимум 2.0.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:38

  rollo написав:Покупка попадает под рассрочку. Предельный срок активации рассрочки 31 января. РД - 29 января. Подскажите, опытные, как правильно поступить, чтобы максимально растянуть срок гашения суммы. Карта с тарифом Максимум 2.0.

Если сумма списалась, то она после рд будет выставлена к погашению, так что оформить рассрочку потом уже не получится
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:44

  curiousobro написав:
  ol_zy написав:Банк рисует долг, который не может быть в этом банке погашен никак, т.е. явный расчет на то чтобы штрафануть клиента или получить от него сумму больше долга. (предположим) Нет у меня банка с бесплатным СЭПом с возможностью отправить 3 коп. Или вообще я не клиент других банков. Или таким образом Альфа заставляет меня стать клиентом конкурентов?

Этот конкретный кейс высосан из пальца и почти невероятно получить штраф у реального пользователя кредитки.

Реальный пользователь сидит в минусе и принципиальный отказ от гашения 3 копеек посредством перевода 1 грн на карту и перспектива получить штраф и другие прелести - ну выглядит даже на знаю. Тупо?

Итого реальный кредитчик гасится одной гривной в день красной даты, идёт дальше и не париться. Даже если вышел в небольшой плюс - на рассрочки это щас не влияет.

А вы теоретически уже его штрафами обложили :)

Я вывел кредитку в 0 и не собирался ей пользоваться несколько месяцев минимум, а может вообще будет на полке - зачем мне ее в + выводить? Мизерный КЛ не интересен, чтобы с ним играться, бонусы тревела также не интересны, не покупаю я билеты/гостиницы за свои, как правило. Вот лаунж посетить можно при необходимости, да там надо будет обеспечить оборот, но это не в ближайшие месяцы.
Это конкретная ситуация, которая произошла сейчас и я хочу, чтобы банк помог вывести кредитку в 0, чтобы я мог ее положить на полку на несколько месяцев, вот пусть бан и обеспечивает такую возможность, если считает правильным ставить клиента в такую ситуацию. По максимке, же сделали до 20грн долга без абонки, вот пусть и по тревелу введут некю сумму, которая не считается долгом обязательным к погашению - те же 20 грн или 1грн.
ol_zy
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