|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:53
ol_zy написав:
Я вывел кредитку в 0 и не собирался ей пользоваться несколько месяцев минимум
Вы плохо ее вывели в 0
Вы забыли, шо оте 3 коп будут начислены в сл. РД, за траты в текущем РП, т.е. на вашу последнюю кредзадолженность в пределах около 3К, я так понимаю.
А чоо, с Алкой реально нам не грозит альцгеймера, правда шиза может подкосить
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30226
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2407 раз.
- Подякували: 3504 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:57
Тю, я в аналогичной ситуации 1 января спокойно перекинул Форвардом 2 копейки и не жужжу
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7808
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 389 раз.
- Подякували: 794 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:06
Stringer написав: rollo написав:
Покупка попадает под рассрочку. Предельный срок активации рассрочки 31 января. РД - 29 января. Подскажите, опытные, как правильно поступить, чтобы максимально растянуть срок гашения суммы. Карта с тарифом Максимум 2.0.
Если сумма списалась, то она после рд будет выставлена к погашению, так что оформить рассрочку потом уже не получится
Если оформить рассрочку до 29 января (РД), то погасить эту рассрочку, если я правильно понимаю, без комиссий можно будет до 29 марта?
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 304
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:08
rollo написав: Stringer написав: rollo написав:
Покупка попадает под рассрочку. Предельный срок активации рассрочки 31 января. РД - 29 января. Подскажите, опытные, как правильно поступить, чтобы максимально растянуть срок гашения суммы. Карта с тарифом Максимум 2.0.
Если сумма списалась, то она после рд будет выставлена к погашению, так что оформить рассрочку потом уже не получится
Если оформить рассрочку до 29 января (РД), то погасить эту рассрочку, если я правильно понимаю, без комиссий можно будет до 29 марта?
Да
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10483
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 1484 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:09
Vorlon написав:
Тю, я в аналогичной ситуации 1 января спокойно перекинул Форвардом 2 копейки и не жужжу
Да полно вариантов как погасить копейки - если бы это был основной затык алки, ей бы цены не было
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10483
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 1484 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:11
Stringer написав: rollo написав: Stringer написав:
Если сумма списалась, то она после рд будет выставлена к погашению, так что оформить рассрочку потом уже не получится
Если оформить рассрочку до 29 января (РД), то погасить эту рассрочку, если я правильно понимаю, без комиссий можно будет до 29 марта?
Да
Спасибо.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 304
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:23
clientage написав: ol_zy написав:
Я вывел кредитку в 0 и не собирался ей пользоваться несколько месяцев минимум
Вы плохо ее вывели в 0
Вы забыли, шо оте 3 коп будут начислены в сл. РД, за траты в текущем РП, т.е. на вашу последнюю кредзадолженность в пределах около 3К, я так понимаю.
А чоо, с Алкой реально нам не грозит альцгеймера, правда шиза может подкосить
Не 3К, а по 5К несколько раз, но на короткий срок (0-2 дня), посчитать от те копейки х.з. как в таком случае. От пусть Альфа теперь и расскажет как 3 копейки погасить... или придумают, что-то клиенториентированное, как по старой макси.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5743
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 587 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:26
ol_zy написав: curiousobro написав: ol_zy написав:
Банк рисует долг, который не может быть в этом банке погашен никак, т.е. явный расчет на то чтобы штрафануть клиента или получить от него сумму больше долга. (предположим) Нет у меня банка с бесплатным СЭПом с возможностью отправить 3 коп. Или вообще я не клиент других банков. Или таким образом Альфа заставляет меня стать клиентом конкурентов?
Этот конкретный кейс высосан из пальца и почти невероятно получить штраф у реального пользователя кредитки.
Реальный пользователь сидит в минусе и принципиальный отказ от гашения 3 копеек посредством перевода 1 грн на карту и перспектива получить штраф и другие прелести - ну выглядит даже на знаю. Тупо?
Итого реальный кредитчик гасится одной гривной в день красной даты, идёт дальше и не париться. Даже если вышел в небольшой плюс - на рассрочки это щас не влияет.
А вы теоретически уже его штрафами обложили
Я вывел кредитку в 0 и не собирался ей пользоваться несколько месяцев минимум, а может вообще будет на полке - зачем мне ее в + выводить? Мизерный КЛ не интересен, чтобы с ним играться, бонусы тревела также не интересны, не покупаю я билеты/гостиницы за свои, как правило. Вот лаунж посетить можно при необходимости, да там надо будет обеспечить оборот, но это не в ближайшие месяцы.
Это конкретная ситуация, которая произошла сейчас и я хочу, чтобы банк помог вывести кредитку в 0, чтобы я мог ее положить на полку на несколько месяцев, вот пусть бан и обеспечивает такую возможность, если считает правильным ставить клиента в такую ситуацию. По максимке, же сделали до 20грн долга без абонки, вот пусть и по тревелу введут некю сумму, которая не считается долгом обязательным к погашению - те же 20 грн или 1грн.
Не вижу для себя принципиальной разности между 0 или 1-2 грн в плюсе.
Это же ваши фобии, не надо их экстраполировать на остальных
Будьте проще.
Кинули гривну на карту с дебитки.
Закинули карту на полку.
И все.
3 страницы как закрыть долг в 3 копейки.
Капец.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2575
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 393 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:57
Гопода, ну это Альфа банк, тут нельзя всё принимать близко к сердцу и расстраиваться.
У меня на аккаунте жены есть кредитка максимум, когда вышел пакет 2.0 нам всем пояснили, что перевыпускаем карты, старые закрываем и абонплаты нет. Так поясняла и горячая линия, и в отделении, и наша оф.представитель. Карту супруга перевыпустила и 23.12 её получила - 24.12 была аннулирована старая карта.
25\12 снимется абонплата 60 гривен - горячей линии всё как всегда пох., персональному менеджеру тупо неудобно и она предлагает вернуть свои 60 грн.))), профессиональней всего поступает наш оф.представитель- она говорит да, всё так и я лично проверяла, на самом высоком уровне, но... ситуация резко вышла из под контроля и кто не загасился тот лох (вы в Альфе, детки),а я вас если что предупреждала. И таки да, даёт ссылку пост, где так-таки предупреждала, что первый раз абонка снимется, а кто не прочитал мой пост тот - ...., ну вы поняли))) Но уверяет, что лох он только 1 раз, в первую РД после перевыпуска.
Ну лох так лох, нам не привыкать, тем боле копейки - забыли.
25/01 (снятие 24/01 проводка 27/01) -60грн.абонплата и ответ горячки
-
_All_
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 16.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|37632
|4604057
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17189
|2429063
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6357
|1432246
|
|