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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8102810381048105

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:53

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:Я вывел кредитку в 0 и не собирался ей пользоваться несколько месяцев минимум

Вы плохо ее вывели в 0 :wink:
Вы забыли, шо оте 3 коп будут начислены в сл. РД, за траты в текущем РП, т.е. на вашу последнюю кредзадолженность в пределах около 3К, я так понимаю.
А чоо, с Алкой реально нам не грозит альцгеймера, правда шиза может подкосить :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:57

Тю, я в аналогичной ситуации 1 января спокойно перекинул Форвардом 2 копейки и не жужжу :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:06

  Stringer написав:
  rollo написав:Покупка попадает под рассрочку. Предельный срок активации рассрочки 31 января. РД - 29 января. Подскажите, опытные, как правильно поступить, чтобы максимально растянуть срок гашения суммы. Карта с тарифом Максимум 2.0.

Если сумма списалась, то она после рд будет выставлена к погашению, так что оформить рассрочку потом уже не получится

Если оформить рассрочку до 29 января (РД), то погасить эту рассрочку, если я правильно понимаю, без комиссий можно будет до 29 марта?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:08

  rollo написав:
  Stringer написав:
  rollo написав:Покупка попадает под рассрочку. Предельный срок активации рассрочки 31 января. РД - 29 января. Подскажите, опытные, как правильно поступить, чтобы максимально растянуть срок гашения суммы. Карта с тарифом Максимум 2.0.

Если сумма списалась, то она после рд будет выставлена к погашению, так что оформить рассрочку потом уже не получится

Если оформить рассрочку до 29 января (РД), то погасить эту рассрочку, если я правильно понимаю, без комиссий можно будет до 29 марта?

Да
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:09

  Vorlon написав:Тю, я в аналогичной ситуации 1 января спокойно перекинул Форвардом 2 копейки и не жужжу :D

Да полно вариантов как погасить копейки - если бы это был основной затык алки, ей бы цены не было
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:11

  Stringer написав:
  rollo написав:
  Stringer написав:Если сумма списалась, то она после рд будет выставлена к погашению, так что оформить рассрочку потом уже не получится

Если оформить рассрочку до 29 января (РД), то погасить эту рассрочку, если я правильно понимаю, без комиссий можно будет до 29 марта?

Да

Спасибо.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:23

  clientage написав:
  ol_zy написав:Я вывел кредитку в 0 и не собирался ей пользоваться несколько месяцев минимум

Вы плохо ее вывели в 0 :wink:
Вы забыли, шо оте 3 коп будут начислены в сл. РД, за траты в текущем РП, т.е. на вашу последнюю кредзадолженность в пределах около 3К, я так понимаю.
А чоо, с Алкой реально нам не грозит альцгеймера, правда шиза может подкосить :mrgreen:

Не 3К, а по 5К несколько раз, но на короткий срок (0-2 дня), посчитать от те копейки х.з. как в таком случае. От пусть Альфа теперь и расскажет как 3 копейки погасить... или придумают, что-то клиенториентированное, как по старой макси.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:26

  ol_zy написав:
  curiousobro написав:
  ol_zy написав:Банк рисует долг, который не может быть в этом банке погашен никак, т.е. явный расчет на то чтобы штрафануть клиента или получить от него сумму больше долга. (предположим) Нет у меня банка с бесплатным СЭПом с возможностью отправить 3 коп. Или вообще я не клиент других банков. Или таким образом Альфа заставляет меня стать клиентом конкурентов?

Этот конкретный кейс высосан из пальца и почти невероятно получить штраф у реального пользователя кредитки.

Реальный пользователь сидит в минусе и принципиальный отказ от гашения 3 копеек посредством перевода 1 грн на карту и перспектива получить штраф и другие прелести - ну выглядит даже на знаю. Тупо?

Итого реальный кредитчик гасится одной гривной в день красной даты, идёт дальше и не париться. Даже если вышел в небольшой плюс - на рассрочки это щас не влияет.

А вы теоретически уже его штрафами обложили :)

Я вывел кредитку в 0 и не собирался ей пользоваться несколько месяцев минимум, а может вообще будет на полке - зачем мне ее в + выводить? Мизерный КЛ не интересен, чтобы с ним играться, бонусы тревела также не интересны, не покупаю я билеты/гостиницы за свои, как правило. Вот лаунж посетить можно при необходимости, да там надо будет обеспечить оборот, но это не в ближайшие месяцы.
Это конкретная ситуация, которая произошла сейчас и я хочу, чтобы банк помог вывести кредитку в 0, чтобы я мог ее положить на полку на несколько месяцев, вот пусть бан и обеспечивает такую возможность, если считает правильным ставить клиента в такую ситуацию. По максимке, же сделали до 20грн долга без абонки, вот пусть и по тревелу введут некю сумму, которая не считается долгом обязательным к погашению - те же 20 грн или 1грн.

Не вижу для себя принципиальной разности между 0 или 1-2 грн в плюсе.

Это же ваши фобии, не надо их экстраполировать на остальных :)

Будьте проще.
Кинули гривну на карту с дебитки.
Закинули карту на полку.
И все.

3 страницы как закрыть долг в 3 копейки.
Капец.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:27

  Stringer написав:
  Vorlon написав:Тю, я в аналогичной ситуации 1 января спокойно перекинул Форвардом 2 копейки и не жужжу :D

Да полно вариантов как погасить копейки - если бы это был основной затык алки, ей бы цены не было

не становясь клиентом другого банка? Или цель альфы, чтобы я стал клиентом другого банка и заносил туда деньги на депо, а не в альфу?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:57

Re: Альфа-Банк

Гопода, ну это Альфа банк, тут нельзя всё принимать близко к сердцу и расстраиваться.
У меня на аккаунте жены есть кредитка максимум, когда вышел пакет 2.0 нам всем пояснили, что перевыпускаем карты, старые закрываем и абонплаты нет. Так поясняла и горячая линия, и в отделении, и наша оф.представитель. Карту супруга перевыпустила и 23.12 её получила - 24.12 была аннулирована старая карта.
25\12 снимется абонплата 60 гривен - горячей линии всё как всегда пох., персональному менеджеру тупо неудобно и она предлагает вернуть свои 60 грн.))), профессиональней всего поступает наш оф.представитель- она говорит да, всё так и я лично проверяла, на самом высоком уровне, но... ситуация резко вышла из под контроля и кто не загасился тот лох (вы в Альфе, детки),а я вас если что предупреждала. И таки да, даёт ссылку пост, где так-таки предупреждала, что первый раз абонка снимется, а кто не прочитал мой пост тот - ...., ну вы поняли))) Но уверяет, что лох он только 1 раз, в первую РД после перевыпуска.
Ну лох так лох, нам не привыкать, тем боле копейки - забыли.
25/01 (снятие 24/01 проводка 27/01) -60грн.абонплата и ответ горячки
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