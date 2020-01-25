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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8104810581068107>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:05

  _All_ написав:Гопода, ну это Альфа банк, тут нельзя всё принимать близко к сердцу и расстраиваться.
У меня на аккаунте жены есть кредитка максимум, когда вышел пакет 2.0 нам всем пояснили, что перевыпускаем карты, старые закрываем и абонплаты нет. Так поясняла и горячая линия, и в отделении, и наша оф.представитель. Карту супруга перевыпустила и 23.12 её получила - 24.12 была аннулирована старая карта.
25\12 снимется абонплата 60 гривен - горячей линии всё как всегда пох., персональному менеджеру тупо неудобно и она предлагает вернуть свои 60 грн.))), профессиональней всего поступает наш оф.представитель- она говорит да, всё так и я лично проверяла, на самом высоком уровне, но... ситуация резко вышла из под контроля и кто не загасился тот лох (вы в Альфе, детки),а я вас если что предупреждала. И таки да, даёт ссылку пост, где так-таки предупреждала, что первый раз абонка снимется, а кто не прочитал мой пост тот - ...., ну вы поняли))) Но уверяет, что лох он только 1 раз, в первую РД после перевыпуска.
Ну лох так лох, нам не привыкать, тем боле копейки - забыли.
25/01 (снятие 24/01 проводка 27/01) -60грн.абонплата и ответ горячки

Та тут все время все писали, что смена тарифа только после ближайшей рд
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:08

ЗображенняЗображення
То что карта получена в отделении 23.12 это без разницы, срок действия до 11/24, если вы в Альфе это вас должно насторожить, не расслабляемся)))
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:25

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:Та тут все время все писали, что смена тарифа только после ближайшей рд

Ну так "ближайщее" РД 25 декабря, 60 гривен сняли тариф сменили - на здоровье.
А 25 января опять 60 гривен за что?
_All_
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:27

Re: Альфа-Банк

  _All_ написав:25/01 (снятие 24/01 проводка 27/01) -60грн.абонплата и ответ горячки

Абонка є?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:34

Re: Альфа-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Абонка є?

Так а я не заню, а Вы как думаюте есть. Банк думает что у всех карт выпущенных до 29.11.2019 есть, то что карта получена 23 декабря банку пох. Так как вы думаете - Абонка є?
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:35

  _All_ написав:ЗображенняЗображення
То что карта получена в отделении 23.12 это без разницы, срок действия до 11/24, если вы в Альфе это вас должно насторожить, не расслабляемся)))

странно у меня до 11/24, абонки нет. Может вы при заказе новой не сказали на тариф 2.0? Обращайтесь к представителю - пусть проверяют, что заказывали и что вам выпустили...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:35

а заказанна 15 декабря
Я к чему это всё - что тут, на горячке, в отделении кто-то сказал, это всё ничего по большому счёту не значит.
А карту завтра загашу, закрою да и всё - нервы дороже.
Востаннє редагувалось _All_ в Нед 26 січ, 2020 19:38, всього редагувалось 1 раз.
_All_
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:38

  uaprofi написав:И да, по этой "чудной" карте тревел - многие предлагают типа тратить тут грн, а при поездках списывать уже оте бонусы. (как по мне - это путь спонсоров Аллы ну или самообман)
Только вот забывают добавить, что большинство людей ездит в этот самый отпуск 1 раз в год (иногда 2 раза) и если собирать те бонусы целый год то те жалкие 2,4% кешбека превратятся в лучшем случае в 2% (так как Вы выводите их всего 1 раз в год), ну и плюс потери на курсах и будет через год целых 1,5% для любителей тревела и сбора бонусов)))

есть лучше где дают на все?
я тоже не проти 20% иметь от каждой покупки. от только где взять такую карту.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:41

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:странно у меня до 11/24, абонки нет. Может вы при заказе новой не сказали на тариф 2.0? Обращайтесь к представителю - пусть проверяют, что заказывали и что вам выпустили...

Вы же ответ представителя банка видете - все шо до 29.11 с абонкой. Если вам в следущее РД лупанут 60грн., всё будет по понятиям.
_All_
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:51

  _All_ написав:
  ol_zy написав:странно у меня до 11/24, абонки нет. Может вы при заказе новой не сказали на тариф 2.0? Обращайтесь к представителю - пусть проверяют, что заказывали и что вам выпустили...

Вы же ответ представителя банка видете - все шо до 29.11 с абонкой. Если вам в следущее РД лупанут 60грн., всё будет по понятиям.

Не, не видел такого ответа. Представитель банка, который тут на ветке вроде такого не говорила. А скрины от горячки, то там бывает горячечный бред иногда несут...
вы не путайте представителя на ветке, который реально решает вопросы и пытается сделать банк лучше, и студентов с горячки, которые, читают что-то из методички, иногда не в попад, чтобы вы от них отстали.
Востаннє редагувалось ol_zy в Нед 26 січ, 2020 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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