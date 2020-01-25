_All_ написав:Гопода, ну это Альфа банк, тут нельзя всё принимать близко к сердцу и расстраиваться. У меня на аккаунте жены есть кредитка максимум, когда вышел пакет 2.0 нам всем пояснили, что перевыпускаем карты, старые закрываем и абонплаты нет. Так поясняла и горячая линия, и в отделении, и наша оф.представитель. Карту супруга перевыпустила и 23.12 её получила - 24.12 была аннулирована старая карта. 25\12 снимется абонплата 60 гривен - горячей линии всё как всегда пох., персональному менеджеру тупо неудобно и она предлагает вернуть свои 60 грн.))), профессиональней всего поступает наш оф.представитель- она говорит да, всё так и я лично проверяла, на самом высоком уровне, но... ситуация резко вышла из под контроля и кто не загасился тот лох (вы в Альфе, детки),а я вас если что предупреждала. И таки да, даёт ссылку пост, где так-таки предупреждала, что первый раз абонка снимется, а кто не прочитал мой пост тот - ...., ну вы поняли))) Но уверяет, что лох он только 1 раз, в первую РД после перевыпуска. Ну лох так лох, нам не привыкать, тем боле копейки - забыли. 25/01 (снятие 24/01 проводка 27/01) -60грн.абонплата и ответ горячки
Та тут все время все писали, что смена тарифа только после ближайшей рд
_All_ написав:25/01 (снятие 24/01 проводка 27/01) -60грн.абонплата и ответ горячки
Абонка є?
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uaprofi написав:И да, по этой "чудной" карте тревел - многие предлагают типа тратить тут грн, а при поездках списывать уже оте бонусы. (как по мне - это путь спонсоров Аллы ну или самообман) Только вот забывают добавить, что большинство людей ездит в этот самый отпуск 1 раз в год (иногда 2 раза) и если собирать те бонусы целый год то те жалкие 2,4% кешбека превратятся в лучшем случае в 2% (так как Вы выводите их всего 1 раз в год), ну и плюс потери на курсах и будет через год целых 1,5% для любителей тревела и сбора бонусов)))
есть лучше где дают на все? я тоже не проти 20% иметь от каждой покупки. от только где взять такую карту.
ol_zy написав:странно у меня до 11/24, абонки нет. Может вы при заказе новой не сказали на тариф 2.0? Обращайтесь к представителю - пусть проверяют, что заказывали и что вам выпустили...
Вы же ответ представителя банка видете - все шо до 29.11 с абонкой. Если вам в следущее РД лупанут 60грн., всё будет по понятиям.
Не, не видел такого ответа. Представитель банка, который тут на ветке вроде такого не говорила. А скрины от горячки, то там бывает горячечный бред иногда несут... вы не путайте представителя на ветке, который реально решает вопросы и пытается сделать банк лучше, и студентов с горячки, которые, читают что-то из методички, иногда не в попад, чтобы вы от них отстали.
Востаннє редагувалось ol_zy в Нед 26 січ, 2020 20:13, всього редагувалось 1 раз.