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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8104810581068107

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:06

Re: Альфа-Банк

Та то понятно, что и оф. представитель как хуже не хочет, и пер. менеджер и банк при всех своих недостаках всё равно один лучших...
Короче, завтра закрою максимку и открою тревел жене.
_All_
 
Повідомлень: 36
З нами з: 16.10.19
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Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:28

Re: Альфа-Банк

Вітаю, колеги. Маю картку Visa Platinum Альфа банку, використовую епізодично (передусім для виводу дивідендів по акціям та ефемерну можливість повернення коштів 200+ банків Дельта і Михайлівський). Якось не кошерно списують 100 грн щомісячно, чи є яка можливість уникнути комісії? Якщо не має - завтра відкрию поточний рахунок, а картку закрию. Наперед вдячний.
VASH
 
Повідомлень: 432
З нами з: 26.10.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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  #<1 ... 8104810581068107
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