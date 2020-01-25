Та то понятно, что и оф. представитель как хуже не хочет, и пер. менеджер и банк при всех своих недостаках всё равно один лучших...
Короче, завтра закрою максимку и открою тревел жене.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:06
Re: Альфа-Банк
Та то понятно, что и оф. представитель как хуже не хочет, и пер. менеджер и банк при всех своих недостаках всё равно один лучших...
Короче, завтра закрою максимку и открою тревел жене.
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:28
Re: Альфа-Банк
Вітаю, колеги. Маю картку Visa Platinum Альфа банку, використовую епізодично (передусім для виводу дивідендів по акціям та ефемерну можливість повернення коштів 200+ банків Дельта і Михайлівський). Якось не кошерно списують 100 грн щомісячно, чи є яка можливість уникнути комісії? Якщо не має - завтра відкрию поточний рахунок, а картку закрию. Наперед вдячний.
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:38
У Вас пакетная карта Платинум блэк? Тарифы читать не пробовали? Чтобы не платить ежемесячную абонку достаточно выполнить одно из трех условий:
- обеспечить среднедневные остатки на всех счетах в банке в эквиваленте не менее чем 250 тыс. грн.
- оплачивать картой не менее 12 покупок в месяц (на любую сумму) в т.ч. в интернете, но не р2р;
- оплачивать картой покупки на сумму не менее 10000 грн. в месяц (любое количество покупок - главное чтобы общая сумма превысила данный уровень).
Дерзайте!
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 26 січ, 2020 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:38
12 платьожиків в місяць.
Ну і поточний в Алли має бути.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 26 січ, 2020 21:24
а як ви будете виводити дивіденти по акціям ?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:03
А текущий зачем?
|