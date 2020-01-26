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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8105810681078108>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:06

Re: Альфа-Банк

Та то понятно, что и оф. представитель как хуже не хочет, и пер. менеджер и банк при всех своих недостаках всё равно один лучших...
Короче, завтра закрою максимку и открою тревел жене.
_All_
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:28

Re: Альфа-Банк

Вітаю, колеги. Маю картку Visa Platinum Альфа банку, використовую епізодично (передусім для виводу дивідендів по акціям та ефемерну можливість повернення коштів 200+ банків Дельта і Михайлівський). Якось не кошерно списують 100 грн щомісячно, чи є яка можливість уникнути комісії? Якщо не має - завтра відкрию поточний рахунок, а картку закрию. Наперед вдячний.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:38

  VASH написав:Вітаю, колеги. Маю картку Visa Platinum Альфа банку, використовую епізодично (передусім для виводу дивідендів по акціям та ефемерну можливість повернення коштів 200+ банків Дельта і Михайлівський). Якось не кошерно списують 100 грн щомісячно, чи є яка можливість уникнути комісії? Якщо не має - завтра відкрию поточний рахунок, а картку закрию. Наперед вдячний.

У Вас пакетная карта Платинум блэк? Тарифы читать не пробовали? Чтобы не платить ежемесячную абонку достаточно выполнить одно из трех условий:
- обеспечить среднедневные остатки на всех счетах в банке в эквиваленте не менее чем 250 тыс. грн.
- оплачивать картой не менее 12 покупок в месяц (на любую сумму) в т.ч. в интернете, но не р2р;
- оплачивать картой покупки на сумму не менее 10000 грн. в месяц (любое количество покупок - главное чтобы общая сумма превысила данный уровень).
Дерзайте!
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 26 січ, 2020 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:38

  VASH написав:Вітаю, колеги. Маю картку Visa Platinum Альфа банку, використовую епізодично (передусім для виводу дивідендів по акціям та ефемерну можливість повернення коштів 200+ банків Дельта і Михайлівський). Якось не кошерно списують 100 грн щомісячно, чи є яка можливість уникнути комісії? Якщо не має - завтра відкрию поточний рахунок, а картку закрию. Наперед вдячний.

12 платьожиків в місяць.
Ну і поточний в Алли має бути.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:24

  VASH написав:Вітаю, колеги. Маю картку Visa Platinum Альфа банку, використовую епізодично (передусім для виводу дивідендів по акціям та ефемерну можливість повернення коштів 200+ банків Дельта і Михайлівський). Якось не кошерно списують 100 грн щомісячно, чи є яка можливість уникнути комісії? Якщо не має - завтра відкрию поточний рахунок, а картку закрию. Наперед вдячний.

а як ви будете виводити дивіденти по акціям ?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:03

  Квесторе_поверніться написав:
  VASH написав:Вітаю, колеги. Маю картку Visa Platinum Альфа банку, використовую епізодично (передусім для виводу дивідендів по акціям та ефемерну можливість повернення коштів 200+ банків Дельта і Михайлівський). Якось не кошерно списують 100 грн щомісячно, чи є яка можливість уникнути комісії? Якщо не має - завтра відкрию поточний рахунок, а картку закрию. Наперед вдячний.

12 платьожиків в місяць.
Ну і поточний в Алли має бути.

А текущий зачем?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:09

Для маневру...краще менші суми по 2 рахунках проводити ніж велику по одному.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:13

  WachtAmRhein написав:Очередной косяк от МАБа. В пятницу переводил по ебану клиенту Альфа-Банка деньги в размере 450 грн. Выскочило окошко с ошибкой. Деньги захолдились, а сегодня уже смотрю списались 27м числом...

Прошлый раз мне в качестве сорри бонуса 100 орехов насыпали, прада сумма побольше была... Но прецедент уже был

так а чем недовольны? что перевели?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:18

  uaprofi написав:
  curiousobro написав:Я стараюсь думать за себя, а не за других.

Вам обидно, что чуть меньше людей пострадает - или они таки начнут поворачиваться к клиенту лицом и отменят эту комиссию

в каждом отделении стоит банкомат. в чем проблема туда запихнуть деньги?
у котобанды он 1,7 ляма клиентов и все успешно обходятся без касс.
так что вполне адекватно на мелких суммах стимулировать работать клиента без кассы. а вот если у чела прес бабла - то уже имеет смысл и в кассу. причем без комиса.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:49

  ol_zy написав:Я вывел кредитку в 0 и не собирался ей пользоваться несколько месяцев минимум, а может вообще будет на полке - зачем мне ее в + выводить? Мизерный КЛ не интересен, чтобы с ним играться, бонусы тревела также не интересны, не покупаю я билеты/гостиницы за свои, как правило. Вот лаунж посетить можно при необходимости, да там надо будет обеспечить оборот, но это не в ближайшие месяцы.
Это конкретная ситуация, которая произошла сейчас и я хочу, чтобы банк помог вывести кредитку в 0, чтобы я мог ее положить на полку на несколько месяцев, вот пусть бан и обеспечивает такую возможность, если считает правильным ставить клиента в такую ситуацию. По максимке, же сделали до 20грн долга без абонки, вот пусть и по тревелу введут некю сумму, которая не считается долгом обязательным к погашению - те же 20 грн или 1грн.

согласен только с одним - насчитывать проценты за позапрошлый период грейса действительно несколько по де***.
а все остальное на что вы сетуете - закройте карту и все дела. к чему этот весь поток про 3 коп?
mephala
 
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