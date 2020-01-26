Я вывел кредитку в 0 и не собирался ей пользоваться несколько месяцев минимум, а может вообще будет на полке - зачем мне ее в + выводить? Мизерный КЛ не интересен, чтобы с ним играться, бонусы тревела также не интересны, не покупаю я билеты/гостиницы за свои, как правило. Вот лаунж посетить можно при необходимости, да там надо будет обеспечить оборот, но это не в ближайшие месяцы.Это конкретная ситуация, которая произошла сейчас и я хочу, чтобы банк помог вывести кредитку в 0, чтобы я мог ее положить на полку на несколько месяцев, вот пусть бан и обеспечивает такую возможность, если считает правильным ставить клиента в такую ситуацию. По максимке, же сделали до 20грн долга без абонки, вот пусть и по тревелу введут некю сумму, которая не считается долгом обязательным к погашению - те же 20 грн или 1грн.