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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:53
ol_zy написав: Stringer написав: Vorlon написав:
Тю, я в аналогичной ситуации 1 января спокойно перекинул Форвардом 2 копейки и не жужжу
Да полно вариантов как погасить копейки - если бы это был основной затык алки, ей бы цены не было
не становясь клиентом другого банка? Или цель альфы, чтобы я стал клиентом другого банка и заносил туда деньги на депо, а не в альфу?
а как вы в ноль карту погасили? банкомат копейки не принимает
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Додано: Нед 26 січ, 2020 23:03
J написав: VASH написав:
Вітаю, колеги. Маю картку Visa Platinum Альфа банку, використовую епізодично (передусім для виводу дивідендів по акціям та ефемерну можливість повернення коштів 200+ банків Дельта і Михайлівський). Якось не кошерно списують 100 грн щомісячно, чи є яка можливість уникнути комісії? Якщо не має - завтра відкрию поточний рахунок, а картку закрию. Наперед вдячний.
а як ви будете виводити дивіденти по акціям ?
На поточний рахунок.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 23:08
Flamingo написав: VASH написав:
Вітаю, колеги. Маю картку Visa Platinum Альфа банку, використовую епізодично (передусім для виводу дивідендів по акціям та ефемерну можливість повернення коштів 200+ банків Дельта і Михайлівський). Якось не кошерно списують 100 грн щомісячно, чи є яка можливість уникнути комісії? Якщо не має - завтра відкрию поточний рахунок, а картку закрию. Наперед вдячний.
У Вас пакетная карта Платинум блэк? Тарифы читать не пробовали? Чтобы не платить ежемесячную абонку достаточно выполнить одно из трех условий:
- обеспечить среднедневные остатки на всех счетах в банке в эквиваленте не менее чем 250 тыс. грн.
- оплачивать картой не менее 12 покупок в месяц (на любую сумму) в т.ч. в интернете, но не р2р;
- оплачивать картой покупки на сумму не менее 10000 грн. в месяц (любое количество покупок - главное чтобы общая сумма превысила данный уровень).
Дерзайте!
Дякую. Прийнятним є 2 та 3 пункт.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 23:10
mephala написав: WachtAmRhein написав:
Очередной косяк от МАБа. В пятницу переводил по ебану клиенту Альфа-Банка деньги в размере 450 грн. Выскочило окошко с ошибкой. Деньги захолдились, а сегодня уже смотрю списались 27м числом...
Прошлый раз мне в качестве сорри бонуса 100 орехов насыпали, прада сумма побольше была... Но прецедент уже был
так а чем недовольны? что перевели?
Я видимо неточно описал ситуацию. Выскочила ошибка после ввода пароля, 450 захолдилось, но до получателя не дошли. А теперь уже и списались... жду возврата.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 23:16
mephala написав: ol_zy написав:
Я вывел кредитку в 0 и не собирался ей пользоваться несколько месяцев минимум, а может вообще будет на полке - зачем мне ее в + выводить? Мизерный КЛ не интересен, чтобы с ним играться, бонусы тревела также не интересны, не покупаю я билеты/гостиницы за свои, как правило. Вот лаунж посетить можно при необходимости, да там надо будет обеспечить оборот, но это не в ближайшие месяцы.
Это конкретная ситуация, которая произошла сейчас и я хочу, чтобы банк помог вывести кредитку в 0, чтобы я мог ее положить на полку на несколько месяцев, вот пусть бан и обеспечивает такую возможность, если считает правильным ставить клиента в такую ситуацию. По максимке, же сделали до 20грн долга без абонки, вот пусть и по тревелу введут некю сумму, которая не считается долгом обязательным к погашению - те же 20 грн или 1грн.
согласен только с одним - насчитывать проценты за позапрошлый период грейса действительно несколько по де***.
а все остальное на что вы сетуете - закройте карту и все дела. к чему этот весь поток про 3 коп?
чтобы закрыть - ее надо в 0 вывести для начала...
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Додано: Нед 26 січ, 2020 23:18
_All_ написав: Stringer написав:
Та тут все время все писали, что смена тарифа только после ближайшей рд
Ну так "ближайщее" РД 25 декабря, 60 гривен сняли тариф сменили - на здоровье.
А 25 января опять 60 гривен за что?
а сейчас какой тариф?
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Додано: Нед 26 січ, 2020 23:20
mephala написав:
а как вы в ноль карту погасили? банкомат копейки не принимает
5к - это копейки? не знал. Погасил с ультры... А вот копейки и вылезли, а как их погасить, чтобы в 0 вывести в этом и была суть вопроса представителю Банка. При этом я вроде в своем вопросе просил не предлагать пополнить на 1грн или погашать из других банков.
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