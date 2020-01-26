Так в этом же вся и интрига))) После снятия 60гр. после РД 25.12 сказали, что тариф однозначно перешёл в 2.0 сразу после РД это я узнавал 26-27.12 После этого РД(25.01) и списания опять абонки, всё оказалось не так однозначно...может и не перешёл. И вообще такие сурьозные вопросы так просто не решаются))) Тем более что у меня карта перевыпущенная до 29.11.2019, хотя я её заказывал числа 13-15 а активировал 23 декабря. Но то не суть, я её уже в ноль вывел, блоки по счёту пройдут, закрою и делов А то на следующем РД окажется что она перевыпущенна до февраля 14-го, ещё при попэрэдниках....даже думать такое не хочу, 60 грн. раем покажется)))
Уважаемая Альфабанк
Проясните плз что за *** здесь происходит? Ситуация 1 в 1, разве что проверил вот недавно на горячке вашей, где подтвердили новый тариф и от греха вывел таки карту в 0.
Человек говорит, что горячка первый раз подтвердила перевод в новый тариф,а теперь новое условие, никем не упомянутое.
Словам вашей горячей линии можно доверять и к кому потом апеллировать, если их слова не соответствуют реальности?
mephala написав:а как вы в ноль карту погасили? банкомат копейки не принимает
5к - это копейки? не знал. Погасил с ультры... А вот копейки и вылезли, а как их погасить, чтобы в 0 вывести в этом и была суть вопроса представителю Банка. При этом я вроде в своем вопросе просил не предлагать пополнить на 1грн или погашать из других банков.
я к тому что если погасили в ноль - значит есть канал откуда гасите произвольную сумму с копейками. от тем каналом и закиньте 1 грн. котобонда он меньше 100 грн не хочет тянуть с другого банка что бы долг погасить. и ниче. никто 5 страниц не списывает. а вы за 1 грн устроили. в этой ситуации намного хуже что копейки вообще появляются. так как если загасить карту в ноль и положить карту на полку не проверив через месяц то спустя пол года можно прозреть. а вы 1грн 1грн.
А я к тому, что другие банки после погашения в 0, согласно указанной в ИБ сумме к погашению, потом не рисуют, а теперь ты должен еще 3 коп....
VASH написав:Вітаю, колеги. Маю картку Visa Platinum Альфа банку, використовую епізодично (передусім для виводу дивідендів по акціям та ефемерну можливість повернення коштів 200+ банків Дельта і Михайлівський). Якось не кошерно списують 100 грн щомісячно, чи є яка можливість уникнути комісії? Якщо не має - завтра відкрию поточний рахунок, а картку закрию. Наперед вдячний.
У Вас пакетная карта Платинум блэк? Тарифы читать не пробовали? Чтобы не платить ежемесячную абонку достаточно выполнить одно из трех условий: - обеспечить среднедневные остатки на всех счетах в банке в эквиваленте не менее чем 250 тыс. грн. - оплачивать картой не менее 12 покупок в месяц (на любую сумму) в т.ч. в интернете, но не р2р; - оплачивать картой покупки на сумму не менее 10000 грн. в месяц (любое количество покупок - главное чтобы общая сумма превысила данный уровень). Дерзайте!
человек же написал самый верный вариант:
завтра відкрию поточний рахунок, а картку закрию.
зачем задраиваться с покупками, если это не несёт - никакой выгоды? зачем?
З.Ы. а как по мне правильное решение - перейти в другой банк
curiousobro написав:Человек говорит, что горячка первый раз подтвердила перевод в новый тариф,а теперь новое условие, никем не упомянутое.
Словам вашей горячей линии можно доверять и к кому потом апеллировать, если их слова не соответствуют реальности?
самый правильный вариант - в чате заявка на анулирование карты и закрытие счёта
З.Ы. кстати после такого в чате предлагают кучу бонусов - (например на 3 месяца 5% на продукты, заправки или электронику) - так что перед закрытием карты можно ещё немного кешбека сделать если есть желание
вариант 2: (быстрый и без нервов): пополнить карту на 1,03 грн и потом с карты 1 грн. пополнить волю или мобилку, или даже коммунальный платёж в МАБе
... затем ждать проводки и через чат подать заяку на закрытие и карты, ... через 45 дней проконтролировать что счёт они таки закрыли ... и обходить это всё стороной и другим советовать делать также
по кредиткам нет неактивности, более того неактивность в минус тут пока что не списывается. а закрывать я, естественно, не собираюсь. Карта мне нужна, но пока тратить с нее не буду - не итересна сейчас мне. И другим советую и рассказываю как правильно пользоваться, то что вам банк не нравится - это лично ваше субъективное мнение.
Неактивний Рахунок ЕПЗ – це Рахунок ЕПЗ, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювали фінансові операції по рахунку ЕПЗ. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку ЕПЗ, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку ЕПЗ.
я не думаю что сейчас что-то сильно могла поменялось. даже если её отменили - то на мой взгляд это сделано только для того чтобы в будующем ввести опять - когда народ немного раслабится
ol_zy написав:а закрывать я, естественно, не собираюсь. Карта мне нужна, но пока тратить с нее не буду - не итересна сейчас мне. И другим советую и рассказываю как правильно пользоваться, то что вам банк не нравится - это лично ваше субъективное мнение.
если так даже нужна карта то в любом случае нужно подавать заявку на закрытие - Вам либо предложат достойные бонусы, что бы Вы не закрывали карту или если не предложат перейдёте по чей нибудь рефералке и получите 400 грн. за оформление новой карты! действуйте!!!