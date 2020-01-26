mephala написав: а сейчас какой тариф? а сейчас какой тариф?

Так в этом же вся и интрига))) После снятия 60гр. после РД 25.12 сказали, что тариф однозначно перешёл в 2.0 сразу после РД это я узнавал 26-27.12После этого РД(25.01) и списания опять абонки, всё оказалось не так однозначно...может и не перешёл. И вообще такие сурьозные вопросы так просто не решаются)))Тем более что у меня карта перевыпущенная до 29.11.2019, хотя я её заказывал числа 13-15 а активировал 23 декабря.Но то не суть, я её уже в ноль вывел, блоки по счёту пройдут, закрою и деловА то на следующем РД окажется что она перевыпущенна до февраля 14-го, ещё при попэрэдниках....даже думать такое не хочу, 60 грн. раем покажется)))