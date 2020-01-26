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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8106810781088109

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 01:04

  _All_ написав:
  mephala написав:а сейчас какой тариф?

Так в этом же вся и интрига))) После снятия 60гр. после РД 25.12 сказали, что тариф однозначно перешёл в 2.0 сразу после РД это я узнавал 26-27.12
После этого РД(25.01) и списания опять абонки, всё оказалось не так однозначно...может и не перешёл. И вообще такие сурьозные вопросы так просто не решаются)))
Тем более что у меня карта перевыпущенная до 29.11.2019, хотя я её заказывал числа 13-15 а активировал 23 декабря.
Но то не суть, я её уже в ноль вывел, блоки по счёту пройдут, закрою и делов
А то на следующем РД окажется что она перевыпущенна до февраля 14-го, ещё при попэрэдниках....даже думать такое не хочу, 60 грн. раем покажется)))

Уважаемая Альфабанк

Проясните плз что за *** здесь происходит?
Ситуация 1 в 1, разве что проверил вот недавно на горячке вашей, где подтвердили новый тариф и от греха вывел таки карту в 0.

Человек говорит, что горячка первый раз подтвердила перевод в новый тариф,а теперь новое условие, никем не упомянутое.

Словам вашей горячей линии можно доверять и к кому потом апеллировать, если их слова не соответствуют реальности?

Заранее дякую.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 01:12

  mephala написав:
  ol_zy написав:
  mephala написав:а как вы в ноль карту погасили? банкомат копейки не принимает

5к - это копейки? не знал. Погасил с ультры... А вот копейки и вылезли, а как их погасить, чтобы в 0 вывести в этом и была суть вопроса представителю Банка. При этом я вроде в своем вопросе просил не предлагать пополнить на 1грн или погашать из других банков.

я к тому что если погасили в ноль - значит есть канал откуда гасите произвольную сумму с копейками. от тем каналом и закиньте 1 грн.
котобонда он меньше 100 грн не хочет тянуть с другого банка что бы долг погасить. и ниче. никто 5 страниц не списывает. а вы за 1 грн устроили.
в этой ситуации намного хуже что копейки вообще появляются. так как если загасить карту в ноль и положить карту на полку не проверив через месяц то спустя пол года можно прозреть. а вы 1грн 1грн.

А я к тому, что другие банки после погашения в 0, согласно указанной в ИБ сумме к погашению, потом не рисуют, а теперь ты должен еще 3 коп....
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 01:19

  Flamingo написав:
  VASH написав:Вітаю, колеги. Маю картку Visa Platinum Альфа банку, використовую епізодично (передусім для виводу дивідендів по акціям та ефемерну можливість повернення коштів 200+ банків Дельта і Михайлівський). Якось не кошерно списують 100 грн щомісячно, чи є яка можливість уникнути комісії? Якщо не має - завтра відкрию поточний рахунок, а картку закрию. Наперед вдячний.

У Вас пакетная карта Платинум блэк? Тарифы читать не пробовали? Чтобы не платить ежемесячную абонку достаточно выполнить одно из трех условий:
- обеспечить среднедневные остатки на всех счетах в банке в эквиваленте не менее чем 250 тыс. грн.
- оплачивать картой не менее 12 покупок в месяц (на любую сумму) в т.ч. в интернете, но не р2р;
- оплачивать картой покупки на сумму не менее 10000 грн. в месяц (любое количество покупок - главное чтобы общая сумма превысила данный уровень).
Дерзайте!


человек же написал самый верный вариант:
завтра відкрию поточний рахунок, а картку закрию.


зачем задраиваться с покупками, если это не несёт - никакой выгоды?
зачем?

З.Ы.
а как по мне правильное решение - перейти в другой банк ;)
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 01:31

  ol_zy написав:А я к тому, что другие банки после погашения в 0, согласно указанной в ИБ сумме к погашению, потом не рисуют, а теперь ты должен еще 3 коп....


А вы знали что есть ещё комиссия за не активность карты?

как уже писал если есть время и желание вариант 1

вариант 2: (быстрый и без нервов): пополнить карту на 1,03 грн и потом с карты 1 грн. пополнить волю или мобилку, или даже коммунальный платёж в МАБе

... затем ждать проводки и через чат подать заяку на закрытие и карты,
... через 45 дней проконтролировать что счёт они таки закрыли
... и обходить это всё стороной и другим советовать делать также
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 01:37

  curiousobro написав:Человек говорит, что горячка первый раз подтвердила перевод в новый тариф,а теперь новое условие, никем не упомянутое.

Словам вашей горячей линии можно доверять и к кому потом апеллировать, если их слова не соответствуют реальности?


самый правильный вариант - в чате заявка на анулирование карты и закрытие счёта

З.Ы.
кстати после такого в чате предлагают кучу бонусов - (например на 3 месяца 5% на продукты, заправки или электронику) - так что перед закрытием карты можно ещё немного кешбека сделать если есть желание
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 01:49

  uaprofi написав:
  ol_zy написав:А я к тому, что другие банки после погашения в 0, согласно указанной в ИБ сумме к погашению, потом не рисуют, а теперь ты должен еще 3 коп....


А вы знали что есть ещё комиссия за не активность карты?

как уже писал если есть время и желание вариант 1

вариант 2: (быстрый и без нервов): пополнить карту на 1,03 грн и потом с карты 1 грн. пополнить волю или мобилку, или даже коммунальный платёж в МАБе

... затем ждать проводки и через чат подать заяку на закрытие и карты,
... через 45 дней проконтролировать что счёт они таки закрыли
... и обходить это всё стороной и другим советовать делать также

по кредиткам нет неактивности, более того неактивность в минус тут пока что не списывается.
а закрывать я, естественно, не собираюсь. Карта мне нужна, но пока тратить с нее не буду - не итересна сейчас мне. И другим советую и рассказываю как правильно пользоваться, то что вам банк не нравится - это лично ваше субъективное мнение.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 02:05

ol_zy

ну когда у меня была эта карта она точно была:
27. Розрахунково - касове обслуговування неактивного рахунку ЕПЗ (кожного місяця) 9 50 грн.



Неактивний Рахунок ЕПЗ – це Рахунок ЕПЗ, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювали фінансові операції по рахунку ЕПЗ. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку ЕПЗ, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку ЕПЗ.


я не думаю что сейчас что-то сильно могла поменялось. даже если её отменили - то на мой взгляд это сделано только для того чтобы в будующем ввести опять - когда народ немного раслабится
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 02:14

  ol_zy написав:а закрывать я, естественно, не собираюсь. Карта мне нужна, но пока тратить с нее не буду - не итересна сейчас мне. И другим советую и рассказываю как правильно пользоваться, то что вам банк не нравится - это лично ваше субъективное мнение.


если так даже нужна карта то в любом случае нужно подавать заявку на закрытие - Вам либо предложат достойные бонусы, что бы Вы не закрывали карту или если не предложат перейдёте по чей нибудь рефералке и получите 400 грн. за оформление новой карты!
действуйте!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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