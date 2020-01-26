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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 07:10
uaprofi написав:
если не предложат перейдёте по чей нибудь рефералке и получите 400 грн. за оформление новой карты![/b]
действуйте!!!
Да что за тупость? При закрытии и открытии кредитки старый лимит никогда таким же не оставят! Поэтому никакие реферальные бонусы этого не компенсируют! Ваш совет - это антисовет во вред клиенту!
Например, у меня 50 тысяч лимит здесь. И было время когда они почти все были выбраны.
Да уж - терпеть вас 3 года здесь будет не просто...
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Додано: Пон 27 січ, 2020 07:21
_All_ написав:
Так а я не заню, а Вы как думаюте есть. Банк думает что у всех карт выпущенных до 29.11.2019 есть, то что карта получена 23 декабря банку пох. Так как вы думаете - Абонка є?
У вас с логикой всё хорошо? Когда получена в отделении и активирована карта вообще не играет никакой роли, хоть через квартал! Важен момент её перевыпуска (до или после инициации выпуска ВСЕХ карт в тарифе 2.0). А вам написали, что выпущена она раньше, чем надо. О чём вообще речь? О том, что консультация на горячке неправильная?
Если вы всё правильно описываете, то сразу надо было выпускать ещё одну карту, а ту перевыпущенную закрывать, даже не получая на руки.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 07:50
uaprofi написав:ol_zy
Якщо в день списання комісії залишок на рахунку ЕПЗ, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку ЕПЗ.
Вы не внимательно тарифы читаете, наверное. Собственно поэтому я в 0 и выводил
А закрывать 4 карты и ждать 45 дней для открытия новых - это не для меня... ну и я вообще-то про тревел карту говорю, которая не бесплатна и по которой совсем не тот кешбек, который вам предлагали.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 08:01
curiousobro написав: ol_zy написав:
Банк рисует долг, который не может быть в этом банке погашен никак, т.е. явный расчет на то чтобы штрафануть клиента или получить от него сумму больше долга. (предположим) Нет у меня банка с бесплатным СЭПом с возможностью отправить 3 коп. Или вообще я не клиент других банков. Или таким образом Альфа заставляет меня стать клиентом конкурентов?
Этот конкретный кейс высосан из пальца и почти невероятно получить штраф у реального пользователя кредитки.
Реальный пользователь сидит в минусе и принципиальный отказ от гашения 3 копеек посредством перевода 1 грн на карту и перспектива получить штраф и другие прелести - ну выглядит даже на знаю. Тупо?
Итого реальный кредитчик гасится одной гривной в день красной даты, идёт дальше и не париться. Даже если вышел в небольшой плюс - на рассрочки это щас не влияет.
А вы теоретически уже его штрафами обложили
А если этот реальный кредитчик-перфекционист матерый?)
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Додано: Пон 27 січ, 2020 08:26
Подскажите, кто сталкивался. У меня пакет Платинум блек, для бесплатной комиссии, необходимо сделать 12 покупок в месяц. За декабрь было сделано больше и все в магазине. В январе списали 100грн. Девушка оператор говорит, что часть покупки не списались и перешла на январь, потому что они были в конце месяца. Это вообще нормально?
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Додано: Пон 27 січ, 2020 08:29
yaroslav_p написав:
Подскажите, кто сталкивался. У меня пакет Платинум блек, для бесплатной комиссии, необходимо сделать 12 покупок в месяц. За декабрь было сделано больше и все в магазине. В январе списали 100грн. Девушка оператор говорит, что часть покупки не списались и перешла на январь, потому что они были в конце месяца. Это вообще нормально?
Нормально. Покупки должны быть проведены по счёту в том же месяце.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 08:37
И как теперь узнать, когда они будут проводиться? И где начало конца месяца в Альфа банке?
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yaroslav_p
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