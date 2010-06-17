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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81088109811081118112>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1016
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1016
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 07:10

  uaprofi написав:если не предложат перейдёте по чей нибудь рефералке и получите 400 грн. за оформление новой карты![/b]
действуйте!!!

Да что за тупость? При закрытии и открытии кредитки старый лимит никогда таким же не оставят! Поэтому никакие реферальные бонусы этого не компенсируют! Ваш совет - это антисовет во вред клиенту!

Например, у меня 50 тысяч лимит здесь. И было время когда они почти все были выбраны.

Да уж - терпеть вас 3 года здесь будет не просто...
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 07:21

  _All_ написав:Так а я не заню, а Вы как думаюте есть. Банк думает что у всех карт выпущенных до 29.11.2019 есть, то что карта получена 23 декабря банку пох. Так как вы думаете - Абонка є?

У вас с логикой всё хорошо? Когда получена в отделении и активирована карта вообще не играет никакой роли, хоть через квартал! Важен момент её перевыпуска (до или после инициации выпуска ВСЕХ карт в тарифе 2.0). А вам написали, что выпущена она раньше, чем надо. О чём вообще речь? О том, что консультация на горячке неправильная?

Если вы всё правильно описываете, то сразу надо было выпускать ещё одну карту, а ту перевыпущенную закрывать, даже не получая на руки.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 07:50

  uaprofi написав:ol_zy
Якщо в день списання комісії залишок на рахунку ЕПЗ, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку ЕПЗ.

Вы не внимательно тарифы читаете, наверное. Собственно поэтому я в 0 и выводил
А закрывать 4 карты и ждать 45 дней для открытия новых - это не для меня... ну и я вообще-то про тревел карту говорю, которая не бесплатна и по которой совсем не тот кешбек, который вам предлагали.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 08:01

  curiousobro написав:
  ol_zy написав:Банк рисует долг, который не может быть в этом банке погашен никак, т.е. явный расчет на то чтобы штрафануть клиента или получить от него сумму больше долга. (предположим) Нет у меня банка с бесплатным СЭПом с возможностью отправить 3 коп. Или вообще я не клиент других банков. Или таким образом Альфа заставляет меня стать клиентом конкурентов?

Этот конкретный кейс высосан из пальца и почти невероятно получить штраф у реального пользователя кредитки.

Реальный пользователь сидит в минусе и принципиальный отказ от гашения 3 копеек посредством перевода 1 грн на карту и перспектива получить штраф и другие прелести - ну выглядит даже на знаю. Тупо?

Итого реальный кредитчик гасится одной гривной в день красной даты, идёт дальше и не париться. Даже если вышел в небольшой плюс - на рассрочки это щас не влияет.

А вы теоретически уже его штрафами обложили :)

А если этот реальный кредитчик-перфекционист матерый?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 08:26

Альфа кинул на комисси!

Подскажите, кто сталкивался. У меня пакет Платинум блек, для бесплатной комиссии, необходимо сделать 12 покупок в месяц. За декабрь было сделано больше и все в магазине. В январе списали 100грн. Девушка оператор говорит, что часть покупки не списались и перешла на январь, потому что они были в конце месяца. Это вообще нормально?
yaroslav_p
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 08:29

  yaroslav_p написав:Подскажите, кто сталкивался. У меня пакет Платинум блек, для бесплатной комиссии, необходимо сделать 12 покупок в месяц. За декабрь было сделано больше и все в магазине. В январе списали 100грн. Девушка оператор говорит, что часть покупки не списались и перешла на январь, потому что они были в конце месяца. Это вообще нормально?

Нормально. Покупки должны быть проведены по счёту в том же месяце.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 08:37

И как теперь узнать, когда они будут проводиться? И где начало конца месяца в Альфа банке?
yaroslav_p
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 08:45

  yaroslav_p написав:И как теперь узнать, когда они будут проводиться? И где начало конца месяца в Альфа банке?

Опыт и практика. Через один-два рабочих дня обычно. То есть сегодняшние покупки проведутся по счёту в среду (чаще для Мастера) или в четверг (чаще для Визы)...

Иначе говоря, завтра - последний день для совершения покупок для бесплатного обслуживания за январь. Но лучше заранее конечно!
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 08:47

  WachtAmRhein написав:Очередной косяк от МАБа. В пятницу переводил по ебану клиенту Альфа-Банка деньги в размере 450 грн. Выскочило окошко с ошибкой. Деньги захолдились, а сегодня уже смотрю списались 27м числом...

Прошлый раз мне в качестве сорри бонуса 100 орехов насыпали, прада сумма побольше была... Но прецедент уже был

WachtAmRhein, добрый день. Смотрю. Отпишусь.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 08:50

Alfa_Bank
Для исключения массы лишних и ненужных вопросов прошу напомнить форумчанам точную дату начала выпуска карт тарифа Максимум 2.0.
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