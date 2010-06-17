Додано: Пон 27 січ, 2020 07:21

_All_ написав: Так а я не заню, а Вы как думаюте есть. Банк думает что у всех карт выпущенных до 29.11.2019 есть, то что карта получена 23 декабря банку пох. Так как вы думаете - Абонка є? Так а я не заню, а Вы как думаюте есть. Банк думает что у всех карт выпущенных до 29.11.2019 есть, то что карта получена 23 декабря банку пох. Так как вы думаете - Абонка є?

У вас с логикой всё хорошо? Когда получена в отделении и активирована карта вообще не играет никакой роли, хоть через квартал! Важен момент её перевыпуска (до или после инициации выпуска ВСЕХ карт в тарифе 2.0). А вам написали, что выпущена она раньше, чем надо. О чём вообще речь? О том, что консультация на горячке неправильная?Если вы всё правильно описываете, то сразу надо было выпускать ещё одну карту, а ту перевыпущенную закрывать, даже не получая на руки.