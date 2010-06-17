Гопода, ну это Альфа банк, тут нельзя всё принимать близко к сердцу и расстраиваться.У меня на аккаунте жены есть кредитка максимум, когда вышел пакет 2.0 нам всем пояснили, что перевыпускаем карты, старые закрываем и абонплаты нет. Так поясняла и горячая линия, и в отделении, и наша оф.представитель. Карту супруга перевыпустила и 23.12 её получила - 24.12 была аннулирована старая карта.25\12 снимется абонплата 60 гривен - горячей линии всё как всегда пох., персональному менеджеру тупо неудобно и она предлагает вернуть свои 60 грн.))), профессиональней всего поступает наш оф.представитель- она говорит да, всё так и я лично проверяла, на самом высоком уровне, но... ситуация резко вышла из под контроля и кто не загасился тот лох (вы в Альфе, детки),а я вас если что предупреждала. И таки да, даёт ссылку пост, где так-таки предупреждала, что первый раз абонка снимется, а кто не прочитал мой пост тот - ...., ну вы поняли))) Но уверяет, что лох он только 1 раз, в первую РД после перевыпуска.Ну лох так лох, нам не привыкать, тем боле копейки - забыли.25/01 (снятие 24/01 проводка 27/01) -60грн.абонплата и ответ горячки