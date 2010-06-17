ol_zy написав:Вопрос Альфа-банку (просьба не предлагать добавить 1 грн - это я и сам знаю) По карте тревел получил интересное сообщение внести мин. платеж 0.03грн. В мабе такая картинка: Рахунок (IBAN) UA98300346000002620ххх353 Карти 4102xxxxxxxхх91 Доступний кредит4 999,97 UAH (ліміт: 5 000,00 UAH) До 21.02.2020 Обов'язковий мінімальний платіж 0,03 UAH Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату - 0,03 UAH
И собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки? В МАБе - запрещено менее 1грн вносить В кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу) В ТСО монетки не принимают. Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?
Так каким образом мне погасить 3 копейки? Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн. Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей. Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн!
ol_zy, добрый день. Все начиления банк проводит согласно договора и действующих тарифов. Пополнить карту вы можете на большую сумму, после чего часть ее потратить. На ветке вам предложили другие возможные каналы внесения суммы. Согласно тарифов вашей карты: В разі, якщо сума простроченої заборгованості менше 30 грн. включно, штраф за прострочення погашення суми мінімального платежу не застосовується.
_All_ написав:Гопода, ну это Альфа банк, тут нельзя всё принимать близко к сердцу и расстраиваться. У меня на аккаунте жены есть кредитка максимум, когда вышел пакет 2.0 нам всем пояснили, что перевыпускаем карты, старые закрываем и абонплаты нет. Так поясняла и горячая линия, и в отделении, и наша оф.представитель. Карту супруга перевыпустила и 23.12 её получила - 24.12 была аннулирована старая карта. 25\12 снимется абонплата 60 гривен - горячей линии всё как всегда пох., персональному менеджеру тупо неудобно и она предлагает вернуть свои 60 грн.))), профессиональней всего поступает наш оф.представитель- она говорит да, всё так и я лично проверяла, на самом высоком уровне, но... ситуация резко вышла из под контроля и кто не загасился тот лох (вы в Альфе, детки),а я вас если что предупреждала. И таки да, даёт ссылку пост, где так-таки предупреждала, что первый раз абонка снимется, а кто не прочитал мой пост тот - ...., ну вы поняли))) Но уверяет, что лох он только 1 раз, в первую РД после перевыпуска. Ну лох так лох, нам не привыкать, тем боле копейки - забыли. 25/01 (снятие 24/01 проводка 27/01) -60грн.абонплата и ответ горячки
_All_, добрый день. Напишите данные карты в личку, проверю информацию о списании.
ol_zy написав:странно у меня до 11/24, абонки нет. Может вы при заказе новой не сказали на тариф 2.0? Обращайтесь к представителю - пусть проверяют, что заказывали и что вам выпустили...
Вы же ответ представителя банка видете - все шо до 29.11 с абонкой. Если вам в следущее РД лупанут 60грн., всё будет по понятиям.
Не, не видел такого ответа. Представитель банка, который тут на ветке вроде такого не говорила. А скрины от горячки, то там бывает горячечный бред иногда несут... вы не путайте представителя на ветке, который реально решает вопросы и пытается сделать банк лучше, и студентов с горячки, которые, читают что-то из методички, иногда не в попад, чтобы вы от них отстали.
ol_zy, добрый день. Банк стал выпускать Максимум 2.0 с 29.11.2019. Вы выпускали карту позже этой даты, поэтому тариф у вас 2.0. _All_, если перевыпуск заказывали до 29.11.2019, то тариф по карте не изменен по этой причине. Жду данные в личку.
Так в этом же вся и интрига))) После снятия 60гр. после РД 25.12 сказали, что тариф однозначно перешёл в 2.0 сразу после РД это я узнавал 26-27.12 После этого РД(25.01) и списания опять абонки, всё оказалось не так однозначно...может и не перешёл. И вообще такие сурьозные вопросы так просто не решаются))) Тем более что у меня карта перевыпущенная до 29.11.2019, хотя я её заказывал числа 13-15 а активировал 23 декабря. Но то не суть, я её уже в ноль вывел, блоки по счёту пройдут, закрою и делов А то на следующем РД окажется что она перевыпущенна до февраля 14-го, ещё при попэрэдниках....даже думать такое не хочу, 60 грн. раем покажется)))
Уважаемая Альфабанк
Проясните плз что за *** здесь происходит? Ситуация 1 в 1, разве что проверил вот недавно на горячке вашей, где подтвердили новый тариф и от греха вывел таки карту в 0.
Человек говорит, что горячка первый раз подтвердила перевод в новый тариф,а теперь новое условие, никем не упомянутое.
Словам вашей горячей линии можно доверять и к кому потом апеллировать, если их слова не соответствуют реальности?
Заранее дякую.
curiousobro, добрый день. Если на горячей линии проинформировали неверно, это всегда можно проверить. Что у вас за ситуация? Тариф не изменен? К сожалению, никаких подробных комментариев без данных дать не могу. Пишите в личку, проверю.
_All_ написав:[quote="4853036:ol_zy"]странно у меня до 11/24, абонки нет. Может вы при заказе новой не сказали на тариф 2.0? Обращайтесь к представителю - пусть проверяют, что заказывали и что вам выпустили...
Вы же ответ представителя банка видете - все шо до 29.11 с абонкой. Если вам в следущее РД лупанут 60грн., всё будет по понятиям.
Не, не видел такого ответа. Представитель банка, который тут на ветке вроде такого не говорила. А скрины от горячки, то там бывает горячечный бред иногда несут... вы не путайте представителя на ветке, который реально решает вопросы и пытается сделать банк лучше, и студентов с горячки, которые, читают что-то из методички, иногда не в попад, чтобы вы от них отстали.
ol_zy, добрый день. Банк стал выпускать Максимум 2.0 с 29.11.2019. Вы выпускали карту позже этой даты, поэтому тариф у вас 2.0. _All_, если перевыпуск заказывали до 29.11.2019, то тариф по карте не изменен по этой причине. Жду данные в личку.[/quote]
А если был автоматический перевыпуск карты в связи с окончанием срока. Карта была до 12/2019. То какой тариф должен быть?
Stringer написав:Та тут все время все писали, что смена тарифа только после ближайшей рд
Сначала писали, что смена тарифа в РД и РКО не снимут. А потом сообщили, что смена тарифа на следующий день после РД.
_All_ написав:Вы же ответ представителя банка видете - все шо до 29.11 с абонкой.
Специалисту Миколе привет Заявку на перевыпуск карты подал сразу, как здесь на форуме озвучили новость и инструкцию — в конце ноября. Карту со сроком до 11/24 успешно получил 12 декабря, произвел необходимые манипуляции. Мне повезло, что тариф по карте сменился до РД и в 2 числа уже не было никаких абонплат.
_All_, по обрисованной ситуации у Вас не изменился тариф по карте. Узнайте какой тариф по карте и, если 2.0, то когда его изменили по карте.
PS Альфа-Банк, в текущей ситуации явно развод от банка. Если смена тарифа происходит со скрипом, то почему нельзя было реализовать информирование клиентов об его смене через SMS/e-mail?
MASolomko, добрый день. На Максимум 2.0 начали переходить с 29.11. Все верно специалист написал, судя по чату. Но все равно нужно проверить что там. Заявку на перевыпуск вы подали после этой даты, тариф у вас изменен, мы уже это обсуждали) Подключение к сервису планируем, но не в ближайшее время. По факту подключения к сервису информация будет размещена на сайте банка.