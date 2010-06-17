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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8109811081118112>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1016
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1016
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 08:55

  ol_zy написав:Вопрос Альфа-банку (просьба не предлагать добавить 1 грн - это я и сам знаю)
По карте тревел получил интересное сообщение внести мин. платеж 0.03грн. В мабе такая картинка:
Рахунок (IBAN)
UA98300346000002620ххх353
Карти
4102xxxxxxxхх91
Доступний кредит4 999,97 UAH (ліміт: 5 000,00 UAH)
До 21.02.2020
Обов'язковий мінімальний платіж 0,03 UAH
Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату - 0,03 UAH

И собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки?
В МАБе - запрещено менее 1грн вносить
В кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу)
В ТСО монетки не принимают.
Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?

Так каким образом мне погасить 3 копейки?
Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн.
Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей.
Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн!

ol_zy, добрый день. Все начиления банк проводит согласно договора и действующих тарифов. Пополнить карту вы можете на большую сумму, после чего часть ее потратить. На ветке вам предложили другие возможные каналы внесения суммы. Согласно тарифов вашей карты: В разі, якщо сума простроченої заборгованості менше 30 грн. включно, штраф за прострочення погашення суми мінімального платежу не застосовується.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:06

  _All_ написав:Гопода, ну это Альфа банк, тут нельзя всё принимать близко к сердцу и расстраиваться.
У меня на аккаунте жены есть кредитка максимум, когда вышел пакет 2.0 нам всем пояснили, что перевыпускаем карты, старые закрываем и абонплаты нет. Так поясняла и горячая линия, и в отделении, и наша оф.представитель. Карту супруга перевыпустила и 23.12 её получила - 24.12 была аннулирована старая карта.
25\12 снимется абонплата 60 гривен - горячей линии всё как всегда пох., персональному менеджеру тупо неудобно и она предлагает вернуть свои 60 грн.))), профессиональней всего поступает наш оф.представитель- она говорит да, всё так и я лично проверяла, на самом высоком уровне, но... ситуация резко вышла из под контроля и кто не загасился тот лох (вы в Альфе, детки),а я вас если что предупреждала. И таки да, даёт ссылку пост, где так-таки предупреждала, что первый раз абонка снимется, а кто не прочитал мой пост тот - ...., ну вы поняли))) Но уверяет, что лох он только 1 раз, в первую РД после перевыпуска.
Ну лох так лох, нам не привыкать, тем боле копейки - забыли.
25/01 (снятие 24/01 проводка 27/01) -60грн.абонплата и ответ горячки

_All_, добрый день. Напишите данные карты в личку, проверю информацию о списании.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:13

  ol_zy написав:
  _All_ написав:
  ol_zy написав:странно у меня до 11/24, абонки нет. Может вы при заказе новой не сказали на тариф 2.0? Обращайтесь к представителю - пусть проверяют, что заказывали и что вам выпустили...

Вы же ответ представителя банка видете - все шо до 29.11 с абонкой. Если вам в следущее РД лупанут 60грн., всё будет по понятиям.

Не, не видел такого ответа. Представитель банка, который тут на ветке вроде такого не говорила. А скрины от горячки, то там бывает горячечный бред иногда несут...
вы не путайте представителя на ветке, который реально решает вопросы и пытается сделать банк лучше, и студентов с горячки, которые, читают что-то из методички, иногда не в попад, чтобы вы от них отстали.

ol_zy, добрый день. Банк стал выпускать Максимум 2.0 с 29.11.2019. Вы выпускали карту позже этой даты, поэтому тариф у вас 2.0.
_All_, если перевыпуск заказывали до 29.11.2019, то тариф по карте не изменен по этой причине. Жду данные в личку.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:19

  _All_ написав:Альфа-Банк
Вот

Данные вы так и прислали. Как и тогда, сейчас пишу ту же просьбу, пришлите в ЛС номер счета и все проверим.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:22

  curiousobro написав:
  _All_ написав:
  mephala написав:а сейчас какой тариф?

Так в этом же вся и интрига))) После снятия 60гр. после РД 25.12 сказали, что тариф однозначно перешёл в 2.0 сразу после РД это я узнавал 26-27.12
После этого РД(25.01) и списания опять абонки, всё оказалось не так однозначно...может и не перешёл. И вообще такие сурьозные вопросы так просто не решаются)))
Тем более что у меня карта перевыпущенная до 29.11.2019, хотя я её заказывал числа 13-15 а активировал 23 декабря.
Но то не суть, я её уже в ноль вывел, блоки по счёту пройдут, закрою и делов
А то на следующем РД окажется что она перевыпущенна до февраля 14-го, ещё при попэрэдниках....даже думать такое не хочу, 60 грн. раем покажется)))

Уважаемая Альфабанк

Проясните плз что за *** здесь происходит?
Ситуация 1 в 1, разве что проверил вот недавно на горячке вашей, где подтвердили новый тариф и от греха вывел таки карту в 0.

Человек говорит, что горячка первый раз подтвердила перевод в новый тариф,а теперь новое условие, никем не упомянутое.

Словам вашей горячей линии можно доверять и к кому потом апеллировать, если их слова не соответствуют реальности?

Заранее дякую.

curiousobro, добрый день. Если на горячей линии проинформировали неверно, это всегда можно проверить. Что у вас за ситуация? Тариф не изменен? К сожалению, никаких подробных комментариев без данных дать не могу. Пишите в личку, проверю.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:26

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:
  _All_ написав:[quote="4853036:ol_zy"]странно у меня до 11/24, абонки нет. Может вы при заказе новой не сказали на тариф 2.0? Обращайтесь к представителю - пусть проверяют, что заказывали и что вам выпустили...

Вы же ответ представителя банка видете - все шо до 29.11 с абонкой. Если вам в следущее РД лупанут 60грн., всё будет по понятиям.

Не, не видел такого ответа. Представитель банка, который тут на ветке вроде такого не говорила. А скрины от горячки, то там бывает горячечный бред иногда несут...
вы не путайте представителя на ветке, который реально решает вопросы и пытается сделать банк лучше, и студентов с горячки, которые, читают что-то из методички, иногда не в попад, чтобы вы от них отстали.

ol_zy, добрый день. Банк стал выпускать Максимум 2.0 с 29.11.2019. Вы выпускали карту позже этой даты, поэтому тариф у вас 2.0.
_All_, если перевыпуск заказывали до 29.11.2019, то тариф по карте не изменен по этой причине. Жду данные в личку.[/quote]

А если был автоматический перевыпуск карты в связи с окончанием срока. Карта была до 12/2019. То какой тариф должен быть?
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:29

  MASolomko написав:
  Stringer написав:Та тут все время все писали, что смена тарифа только после ближайшей рд
Сначала писали, что смена тарифа в РД и РКО не снимут. А потом сообщили, что смена тарифа на следующий день после РД.

  _All_ написав:Вы же ответ представителя банка видете - все шо до 29.11 с абонкой.
Специалисту Миколе привет :D
Заявку на перевыпуск карты подал сразу, как здесь на форуме озвучили новость и инструкцию — в конце ноября. Карту со сроком до 11/24 успешно получил 12 декабря, произвел необходимые манипуляции. Мне повезло, что тариф по карте сменился до РД и в 2 числа уже не было никаких абонплат.

_All_, по обрисованной ситуации у Вас не изменился тариф по карте. Узнайте какой тариф по карте и, если 2.0, то когда его изменили по карте.

PS Альфа-Банк, в текущей ситуации явно развод от банка. Если смена тарифа происходит со скрипом, то почему нельзя было реализовать информирование клиентов об его смене через SMS/e-mail?

И ещё, Альфа-Банк, напомню вопросик:
  MASolomko написав:Альфа-банк, когда подключитесь к госсервису https://check.gov.ua/ :?:

MASolomko, добрый день. На Максимум 2.0 начали переходить с 29.11. Все верно специалист написал, судя по чату. Но все равно нужно проверить что там. Заявку на перевыпуск вы подали после этой даты, тариф у вас изменен, мы уже это обсуждали) Подключение к сервису планируем, но не в ближайшее время. По факту подключения к сервису информация будет размещена на сайте банка.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:33

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Для исключения массы лишних и ненужных вопросов прошу напомнить форумчанам точную дату начала выпуска карт тарифа Максимум 2.0.

Vorlon, добрый день. Переход на тариф Максимум 2.0 был совершен с 29.11.2019 для всех новых и перевыпущенных карт с этой даты.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:35

  Vorlon написав:
  uaprofi написав:если не предложат перейдёте по чей нибудь рефералке и получите 400 грн. за оформление новой карты![/b]
действуйте!!!

Да что за тупость? При закрытии и открытии кредитки старый лимит никогда таким же не оставят! Поэтому никакие реферальные бонусы этого не компенсируют! Ваш совет - это антисовет во вред клиенту!

Например, у меня 50 тысяч лимит здесь. И было время когда они почти все были выбраны.

Да уж - терпеть вас 3 года здесь будет не просто...

Vorlon, uaprofi, добрый день. На всякий случай) Реферальная программа Пригласи друга уже не действует.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:36

  Alfa_Bank написав:На всякий случай) Реферальная программа Пригласи друга уже не действует.

Уря! Нарешті від агентів Альфи припиниться спам.
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