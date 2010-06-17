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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 09:41
DIRQL написав:
А если был автоматический перевыпуск карты в связи с окончанием срока. Карта была до 12/2019. То какой тариф должен быть?
DIRQL, добрый день. Все зависит от даты выпуска карты. Лучше проверять. У вас тариф 2.0.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 09:50
Alfa_Bank написав: DIRQL написав:
А если был автоматический перевыпуск карты в связи с окончанием срока. Карта была до 12/2019. То какой тариф должен быть?
DIRQL, добрый день. Все зависит от даты выпуска карты. Лучше проверять. У вас тариф 2.0.
Спасибо. Вы говорите, что тариф 2.0, а вот в поддержке (в чате) сказали, что тариф Максимум. Разные источники одного банка говорят разные вещи, как же так...)))
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Додано: Пон 27 січ, 2020 10:00
DIRQL написав: Alfa_Bank написав: DIRQL написав:
А если был автоматический перевыпуск карты в связи с окончанием срока. Карта была до 12/2019. То какой тариф должен быть?
DIRQL, добрый день. Все зависит от даты выпуска карты. Лучше проверять. У вас тариф 2.0.
Спасибо. Вы говорите, что тариф 2.0, а вот в поддержке (в чате) сказали, что тариф Максимум. Разные источники одного банка говорят разные вещи, как же так...)))
Хм
Напишите мне номер счета, по которому информацию узнавали и дату обращения в чат.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 703 раз.
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