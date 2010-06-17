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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8109811081118112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1016
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1016
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:41

  DIRQL написав:А если был автоматический перевыпуск карты в связи с окончанием срока. Карта была до 12/2019. То какой тариф должен быть?

DIRQL, добрый день. Все зависит от даты выпуска карты. Лучше проверять. У вас тариф 2.0.
Alfa_Bank
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З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:50

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  DIRQL написав:А если был автоматический перевыпуск карты в связи с окончанием срока. Карта была до 12/2019. То какой тариф должен быть?

DIRQL, добрый день. Все зависит от даты выпуска карты. Лучше проверять. У вас тариф 2.0.
Спасибо. Вы говорите, что тариф 2.0, а вот в поддержке (в чате) сказали, что тариф Максимум. Разные источники одного банка говорят разные вещи, как же так...)))
DIRQL
 
Повідомлень: 351
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:00

  DIRQL написав:
Alfa_Bank написав:
  DIRQL написав:А если был автоматический перевыпуск карты в связи с окончанием срока. Карта была до 12/2019. То какой тариф должен быть?

DIRQL, добрый день. Все зависит от даты выпуска карты. Лучше проверять. У вас тариф 2.0.
Спасибо. Вы говорите, что тариф 2.0, а вот в поддержке (в чате) сказали, что тариф Максимум. Разные источники одного банка говорят разные вещи, как же так...)))

Хм :? Напишите мне номер счета, по которому информацию узнавали и дату обращения в чат.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8000
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 703 раз.
 
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  #<1 ... 8109811081118112
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