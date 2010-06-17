Додано: Пон 27 січ, 2020 10:23

Alfa_Bank написав: ol_zy написав: Вопрос Альфа-банку (просьба не предлагать добавить 1 грн - это я и сам знаю)

По карте тревел получил интересное сообщение внести мин. платеж 0.03грн. В мабе такая картинка:

Рахунок (IBAN)

UA98300346000002620ххх353

Карти

4102xxxxxxxхх91

Доступний кредит4 999,97 UAH (ліміт: 5 000,00 UAH)

До 21.02.2020

Обов'язковий мінімальний платіж 0,03 UAH

Заборгованість розрахункового періоду

на поточну дату - 0,03 UAH



И собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки?

В МАБе - запрещено менее 1грн вносить

В кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу)

В ТСО монетки не принимают.

Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?



Так каким образом мне погасить 3 копейки?

Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн.

Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей.

Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн! Вопрос Альфа-банку (просьба не предлагать добавить 1 грн - это я и сам знаю)По карте тревел получил интересное сообщение внести мин. платеж 0.03грн. В мабе такая картинка:Рахунок (IBAN)UA98300346000002620ххх353Карти4102xxxxxxxхх91Доступний кредит4 999,97 UAH (ліміт: 5 000,00 UAH)До 21.02.2020Обов'язковий мінімальний платіж 0,03 UAHЗаборгованість розрахункового періодуна поточну дату - 0,03 UAHИ собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки?В МАБе - запрещено менее 1грн вноситьВ кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу)В ТСО монетки не принимают.Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?Так каким образом мне погасить 3 копейки?Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн.Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей.Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн!

ol_zy, добрый день. Все начиления банк проводит согласно договора и действующих тарифов. Пополнить карту вы можете на большую сумму, после чего часть ее потратить. На ветке вам предложили другие возможные каналы внесения суммы. Согласно тарифов вашей карты: В разі, якщо сума простроченої заборгованості менше 30 грн. включно, штраф за прострочення погашення суми мінімального платежу не застосовується. ol_zy, добрый день. Все начиления банк проводит согласно договора и действующих тарифов. Пополнить карту вы можете на большую сумму, после чего часть ее потратить. На ветке вам предложили другие возможные каналы внесения суммы. Согласно тарифов вашей карты: В разі, якщо сума простроченої заборгованості менше 30 грн. включно, штраф за прострочення погашення суми мінімального платежу не застосовується.

сноска 7 - В разі, якщо сума простроченої заборгованості менше 30 грн. включно, штраф за прострочення погашення суми мінімального платежу не застосовується



Спасибо. Действительно в тарифахА тарифы никто из отвечающих внимательно и не посмотрел (и я в том числе)...Так что выходит, все уже предусмотрено при этом в сторону клиента. Я так понимаю, что и проценты на 0.03 начисляться не будут - попробую проверить. Жаль в МАБе при рекомендации внести платеж 0.03 грн нет ссылки или приписки, что ОМП до 30 грн можно не вносить согласно тарифов карты.А вот закрыть карту с таким долгом видимо не выйдет