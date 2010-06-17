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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8110811181128113>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1016
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1016
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:41

  DIRQL написав:А если был автоматический перевыпуск карты в связи с окончанием срока. Карта была до 12/2019. То какой тариф должен быть?

DIRQL, добрый день. Все зависит от даты выпуска карты. Лучше проверять. У вас тариф 2.0.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:50

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  DIRQL написав:А если был автоматический перевыпуск карты в связи с окончанием срока. Карта была до 12/2019. То какой тариф должен быть?

DIRQL, добрый день. Все зависит от даты выпуска карты. Лучше проверять. У вас тариф 2.0.
Спасибо. Вы говорите, что тариф 2.0, а вот в поддержке (в чате) сказали, что тариф Максимум. Разные источники одного банка говорят разные вещи, как же так...)))
DIRQL
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:00

  DIRQL написав:
Alfa_Bank написав:
  DIRQL написав:А если был автоматический перевыпуск карты в связи с окончанием срока. Карта была до 12/2019. То какой тариф должен быть?

DIRQL, добрый день. Все зависит от даты выпуска карты. Лучше проверять. У вас тариф 2.0.
Спасибо. Вы говорите, что тариф 2.0, а вот в поддержке (в чате) сказали, что тариф Максимум. Разные источники одного банка говорят разные вещи, как же так...)))

Хм :? Напишите мне номер счета, по которому информацию узнавали и дату обращения в чат.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:17

Alfa_Bank
Как Вы прокомментируете этот кейс ?
Переводил деньги, сработали какие-то лимиты.
Позвонила девочка, для поднятия лимитов предложила пройти идентификацию.
Но что-то пошло не так, идентификацию не прошёл.
Карту локнули до завтра на п2п-операции.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:23

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:Вопрос Альфа-банку (просьба не предлагать добавить 1 грн - это я и сам знаю)
По карте тревел получил интересное сообщение внести мин. платеж 0.03грн. В мабе такая картинка:
Рахунок (IBAN)
UA98300346000002620ххх353
Карти
4102xxxxxxxхх91
Доступний кредит4 999,97 UAH (ліміт: 5 000,00 UAH)
До 21.02.2020
Обов'язковий мінімальний платіж 0,03 UAH
Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату - 0,03 UAH

И собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки?
В МАБе - запрещено менее 1грн вносить
В кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу)
В ТСО монетки не принимают.
Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?

Так каким образом мне погасить 3 копейки?
Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн.
Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей.
Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн!

ol_zy, добрый день. Все начиления банк проводит согласно договора и действующих тарифов. Пополнить карту вы можете на большую сумму, после чего часть ее потратить. На ветке вам предложили другие возможные каналы внесения суммы. Согласно тарифов вашей карты: В разі, якщо сума простроченої заборгованості менше 30 грн. включно, штраф за прострочення погашення суми мінімального платежу не застосовується.

Спасибо. Действительно в тарифах https://alfabank.ua/upload/alfatravel_creditcard_2019.pdf
сноска 7 - В разі, якщо сума простроченої заборгованості менше 30 грн. включно, штраф за прострочення погашення суми мінімального платежу не застосовується
:oops:
А тарифы никто из отвечающих внимательно и не посмотрел (и я в том числе)...
Так что выходит, все уже предусмотрено при этом в сторону клиента. Я так понимаю, что и проценты на 0.03 начисляться не будут - попробую проверить. Жаль в МАБе при рекомендации внести платеж 0.03 грн нет ссылки или приписки, что ОМП до 30 грн можно не вносить согласно тарифов карты.
А вот закрыть карту с таким долгом видимо не выйдет :twisted:
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:26

  ol_zy написав:А вот закрыть карту с таким долгом видимо не выйдет

Я думаю, что если вы попросите, то многие из форумчан согласятся вам пополнить на 3 копейки вашу карту за спасибо :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:38

  DIRQL написав: Вы говорите, что тариф 2.0, а вот в поддержке (в чате) сказали, что тариф Максимум. Разные источники одного банка говорят разные вещи, как же так...)))


Мне сказали что Максимум - Готивка.
У них надо переспрашивать. Они иногда недочувают вопрос, даже если он задан через чат. )
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:49

Re: Альфа-Банк

а выплата 5% за расчеты визой в продуктовых маркетах в декабре уже была?
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:06

Re: Альфа-Банк

[*]
  Alfa_Bank написав:Все зависит от даты выпуска карты. Лучше проверять.

Alfa_Bank, а нельзя сделать нормальный переход на тариф 2.0? И чтобы название действующего тарифа отображалось в My Alfabank?

Мой кейс:
- одну карту перевыпускал с целью перехода на новый тариф. Старую при получении просил аннулировать, потом еще дважды!!! на гарячке просил то же самое. Результат - тариф старый с РКО 60 грн/мес и старая карта не аннулирована.
- вторая карта перевыпущена в декабре в связи с окончанием срока предудыщей: только что гарачка подтвердила наличие РКО 60 грн/мес по карте.
Гарячка постоянно дает расплывчатые ответы: кидают ссылку на одни тарыфы, а озвучивают РКО из других тарифов.

СДЕЛАЙТЕ УКАЗАНИЕ АКТУАЛЬНОГО ТАРИФА В My Alfabank!!!


Пока карты закидываю в дальний угол...
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:33

  yuri1978 написав:а выплата 5% за расчеты визой в продуктовых маркетах в декабре уже была?

yuri1978, добрый день. Выплатили на прошлой неделе. Если не получили, пишите в ЛС.
Alfa_Bank
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