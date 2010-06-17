Переводил деньги, сработали какие-то лимиты. Позвонила девочка, для поднятия лимитов предложила пройти идентификацию. Но что-то пошло не так, идентификацию не прошёл. Карту локнули до завтра на п2п-операции.
ol_zy написав:Вопрос Альфа-банку (просьба не предлагать добавить 1 грн - это я и сам знаю) По карте тревел получил интересное сообщение внести мин. платеж 0.03грн. В мабе такая картинка: Рахунок (IBAN) UA98300346000002620ххх353 Карти 4102xxxxxxxхх91 Доступний кредит4 999,97 UAH (ліміт: 5 000,00 UAH) До 21.02.2020 Обов'язковий мінімальний платіж 0,03 UAH Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату - 0,03 UAH
И собственно вопрос каким образом я могу внести 3 (три) копейки? В МАБе - запрещено менее 1грн вносить В кассе - 3 (три копейки) - монеты номиналом менее 10 коп. изъяты из обихода и не принимаются (про комиссию кассы я молчу) В ТСО монетки не принимают. Т.е. вы насчитали задолженность, которую клиент никаким образом внести не сможет, но если я не внесу 3 коп., то попаду на штрафы?
Так каким образом мне погасить 3 копейки? Или округляйте такие задолженности до 0, пока не наберется 1грн. Либо создайте механизм для погашения таких задолженностей. Либо уберите начисление 0,01% вообще, если в итоге выходит задолженность до 1грн!
ol_zy, добрый день. Все начиления банк проводит согласно договора и действующих тарифов. Пополнить карту вы можете на большую сумму, после чего часть ее потратить. На ветке вам предложили другие возможные каналы внесения суммы. Согласно тарифов вашей карты: В разі, якщо сума простроченої заборгованості менше 30 грн. включно, штраф за прострочення погашення суми мінімального платежу не застосовується.
сноска 7 - В разі, якщо сума простроченої заборгованості менше 30 грн. включно, штраф за прострочення погашення суми мінімального платежу не застосовується
А тарифы никто из отвечающих внимательно и не посмотрел (и я в том числе)... Так что выходит, все уже предусмотрено при этом в сторону клиента. Я так понимаю, что и проценты на 0.03 начисляться не будут - попробую проверить. Жаль в МАБе при рекомендации внести платеж 0.03 грн нет ссылки или приписки, что ОМП до 30 грн можно не вносить согласно тарифов карты. А вот закрыть карту с таким долгом видимо не выйдет
Alfa_Bank написав:Все зависит от даты выпуска карты. Лучше проверять.
Alfa_Bank, а нельзя сделать нормальный переход на тариф 2.0? И чтобы название действующего тарифа отображалось в My Alfabank?
Мой кейс: - одну карту перевыпускал с целью перехода на новый тариф. Старую при получении просил аннулировать, потом еще дважды!!! на гарячке просил то же самое. Результат - тариф старый с РКО 60 грн/мес и старая карта не аннулирована. - вторая карта перевыпущена в декабре в связи с окончанием срока предудыщей: только что гарачка подтвердила наличие РКО 60 грн/мес по карте. Гарячка постоянно дает расплывчатые ответы: кидают ссылку на одни тарыфы, а озвучивают РКО из других тарифов.
СДЕЛАЙТЕ УКАЗАНИЕ АКТУАЛЬНОГО ТАРИФА В My Alfabank!!!