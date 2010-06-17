VASH написав:Вітаю, колеги. Маю картку Visa Platinum Альфа банку, використовую епізодично (передусім для виводу дивідендів по акціям та ефемерну можливість повернення коштів 200+ банків Дельта і Михайлівський). Якось не кошерно списують 100 грн щомісячно, чи є яка можливість уникнути комісії? Якщо не має - завтра відкрию поточний рахунок, а картку закрию. Наперед вдячний.
У Вас пакетная карта Платинум блэк? Тарифы читать не пробовали? Чтобы не платить ежемесячную абонку достаточно выполнить одно из трех условий: - обеспечить среднедневные остатки на всех счетах в банке в эквиваленте не менее чем 250 тыс. грн. - оплачивать картой не менее 12 покупок в месяц (на любую сумму) в т.ч. в интернете, но не р2р; - оплачивать картой покупки на сумму не менее 10000 грн. в месяц (любое количество покупок - главное чтобы общая сумма превысила данный уровень). Дерзайте!
Дякую. Прийнятним є 2 та 3 пункт.
Только обратите пожалуйста внимание, что платежи по п.2 или по п.3 должны обязательно ПРОВЕСТИСЬ по счету в текущем месяце. Иначе будут все те же 100 грн. комиса. Другими словами - платежи последних нескольких дней месяца не войдут в подсчет количества платежей (по п.2) или суммы платежей (по п.3) текущего месяца (но будут учтены в следующем).
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
mustbe написав:Alfa_Bank Как Вы прокомментируете этот кейс ?
Переводил деньги, сработали какие-то лимиты. Позвонила девочка, для поднятия лимитов предложила пройти идентификацию. Но что-то пошло не так, идентификацию не прошёл. Карту локнули до завтра на п2п-операции.
Alfa_Bank написав:Все зависит от даты выпуска карты. Лучше проверять.
Alfa_Bank, а нельзя сделать нормальный переход на тариф 2.0? И чтобы название действующего тарифа отображалось в My Alfabank?
Мой кейс: - одну карту перевыпускал с целью перехода на новый тариф. Старую при получении просил аннулировать, потом еще дважды!!! на гарячке просил то же самое. Результат - тариф старый с РКО 60 грн/мес и старая карта не аннулирована. - вторая карта перевыпущена в декабре в связи с окончанием срока предудыщей: только что гарачка подтвердила наличие РКО 60 грн/мес по карте. Гарячка постоянно дает расплывчатые ответы: кидают ссылку на одни тарыфы, а озвучивают РКО из других тарифов.
СДЕЛАЙТЕ УКАЗАНИЕ АКТУАЛЬНОГО ТАРИФА В My Alfabank!!!
Пока карты закидываю в дальний угол...
ramaz, добрый день. Напишите, пожалуйста, номера счетов в ЛС. Проверю и отпишусь.
Vorlon написав:У вас с логикой всё хорошо? Когда получена в отделении и активирована карта вообще не играет никакой роли, хоть через квартал! Важен момент её перевыпуска (до или после инициации выпуска ВСЕХ карт в тарифе 2.0). А вам написали, что выпущена она раньше, чем надо. О чём вообще речь? О том, что консультация на горячке неправильная?
Если вы всё правильно описываете, то сразу надо было выпускать ещё одну карту, а ту перевыпущенную закрывать, даже не получая на руки.
Вы хотите за логику поговорить? Вы читаете чёрными буквами по белому экрану - карта заказанна 4 декабря (уточнил у менеджера), активированна 23 декабря (как 2.0), старая аннулирована 24 декабря, первое РД 25 декабря. Речь о том что бы форумчане, кому надо, поняли что в Альфа банке "всегда есть место для подвина" Представителю - у Вас есть время чата и имя вашего Коллеги, есть последнии 4 цифры карты, есть дата РД. Хотели бы, уже давно разобрались. А 60 грн. мне не надо, их есть у меня.
Проясните плз что за *** здесь происходит? Ситуация 1 в 1, разве что проверил вот недавно на горячке вашей, где подтвердили новый тариф и от греха вывел таки карту в 0.
Человек говорит, что горячка первый раз подтвердила перевод в новый тариф,а теперь новое условие, никем не упомянутое.
Словам вашей горячей линии можно доверять и к кому потом апеллировать, если их слова не соответствуют реальности?
Заранее дякую.
curiousobro, добрый день. Если на горячей линии проинформировали неверно, это всегда можно проверить. Что у вас за ситуация? Тариф не изменен? К сожалению, никаких подробных комментариев без данных дать не могу. Пишите в личку, проверю.
Доброго дня.
Мне подтвердили и переход на максимум 2.0, и отсутствие страховок.
Вопрос в том, что указанному человеку это тоже подтвердили, а потом таки списали РКО, мотивируя новыми условиями.
Как в таком случае себя вести?
ЗЫ: Риторический вопрос - почему Альфа умудряется приятные для клиента изменения проводить настолько через задний проход, что умудряется увеличить желания клиента закрыть все к чертям вместо повышения лояльности? Почему просто автоматом не убрать эту несчастную РКО в старом тарифе, распиарив это. Разве не видите, что в таком случае банк получается более лоялен к новым клиентам, чем к уже существующим? Стойкое впечатление, что у вас маркетологи работают на конкурентов, ну то такое.
Мне подтвердили и переход на максимум 2.0, и отсутствие страховок.
Вопрос в том, что указанному человеку это тоже подтвердили, а потом таки списали РКО, мотивируя новыми условиями.
Как в таком случае себя вести?
ЗЫ: Риторический вопрос - почему Альфа умудряется приятные для клиента изменения проводить настолько через задний проход, что умудряется увеличить желания клиента закрыть все к чертям вместо повышения лояльности? Почему просто автоматом не убрать эту несчастную РКО в старом тарифе, распиарив это. Разве не видите, что в таком случае банк получается более лоялен к новым клиентам, чем к уже существующим? Стойкое впечатление, что у вас маркетологи работают на конкурентов, ну то такое.
Нужно проверить что там было, не могу комментировать. С такой ситуацией сталкиваюсь впервые. Если КЦ проинформировали некорректно, мы всегда готовы пойти на встречу клиенту и решить ситуацию в его пользу.