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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8111811281138114>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1016
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1016
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:39

  VASH написав:
  Flamingo написав:
  VASH написав:Вітаю, колеги. Маю картку Visa Platinum Альфа банку, використовую епізодично (передусім для виводу дивідендів по акціям та ефемерну можливість повернення коштів 200+ банків Дельта і Михайлівський). Якось не кошерно списують 100 грн щомісячно, чи є яка можливість уникнути комісії? Якщо не має - завтра відкрию поточний рахунок, а картку закрию. Наперед вдячний.

У Вас пакетная карта Платинум блэк? Тарифы читать не пробовали? Чтобы не платить ежемесячную абонку достаточно выполнить одно из трех условий:
- обеспечить среднедневные остатки на всех счетах в банке в эквиваленте не менее чем 250 тыс. грн.
- оплачивать картой не менее 12 покупок в месяц (на любую сумму) в т.ч. в интернете, но не р2р;
- оплачивать картой покупки на сумму не менее 10000 грн. в месяц (любое количество покупок - главное чтобы общая сумма превысила данный уровень).
Дерзайте!


Дякую. Прийнятним є 2 та 3 пункт.

Только обратите пожалуйста внимание, что платежи по п.2 или по п.3 должны обязательно ПРОВЕСТИСЬ по счету в текущем месяце. Иначе будут все те же 100 грн. комиса. Другими словами - платежи последних нескольких дней месяца не войдут в подсчет количества платежей (по п.2) или суммы платежей (по п.3) текущего месяца (но будут учтены в следующем).
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:43

  mustbe написав:Alfa_Bank
Как Вы прокомментируете этот кейс ?
Переводил деньги, сработали какие-то лимиты.
Позвонила девочка, для поднятия лимитов предложила пройти идентификацию.
Но что-то пошло не так, идентификацию не прошёл.
Карту локнули до завтра на п2п-операции.

mustbe, добрый день. Проверяю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:53

  ramaz написав:[*]
  Alfa_Bank написав:Все зависит от даты выпуска карты. Лучше проверять.

Alfa_Bank, а нельзя сделать нормальный переход на тариф 2.0? И чтобы название действующего тарифа отображалось в My Alfabank?

Мой кейс:
- одну карту перевыпускал с целью перехода на новый тариф. Старую при получении просил аннулировать, потом еще дважды!!! на гарячке просил то же самое. Результат - тариф старый с РКО 60 грн/мес и старая карта не аннулирована.
- вторая карта перевыпущена в декабре в связи с окончанием срока предудыщей: только что гарачка подтвердила наличие РКО 60 грн/мес по карте.
Гарячка постоянно дает расплывчатые ответы: кидают ссылку на одни тарыфы, а озвучивают РКО из других тарифов.

СДЕЛАЙТЕ УКАЗАНИЕ АКТУАЛЬНОГО ТАРИФА В My Alfabank!!!


Пока карты закидываю в дальний угол...

ramaz, добрый день. Напишите, пожалуйста, номера счетов в ЛС. Проверю и отпишусь.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:00

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:У вас с логикой всё хорошо? Когда получена в отделении и активирована карта вообще не играет никакой роли, хоть через квартал! Важен момент её перевыпуска (до или после инициации выпуска ВСЕХ карт в тарифе 2.0). А вам написали, что выпущена она раньше, чем надо. О чём вообще речь? О том, что консультация на горячке неправильная?

Если вы всё правильно описываете, то сразу надо было выпускать ещё одну карту, а ту перевыпущенную закрывать, даже не получая на руки.


Вы хотите за логику поговорить? Вы читаете чёрными буквами по белому экрану - карта заказанна 4 декабря (уточнил у менеджера), активированна 23 декабря (как 2.0), старая аннулирована 24 декабря, первое РД 25 декабря.
Речь о том что бы форумчане, кому надо, поняли что в Альфа банке "всегда есть место для подвина"
Представителю - у Вас есть время чата и имя вашего Коллеги, есть последнии 4 цифры карты, есть дата РД. Хотели бы, уже давно разобрались. А 60 грн. мне не надо, их есть у меня.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:03

  Alfa_Bank написав:
  curiousobro написав:Уважаемая Альфабанк

Проясните плз что за *** здесь происходит?
Ситуация 1 в 1, разве что проверил вот недавно на горячке вашей, где подтвердили новый тариф и от греха вывел таки карту в 0.

Человек говорит, что горячка первый раз подтвердила перевод в новый тариф,а теперь новое условие, никем не упомянутое.

Словам вашей горячей линии можно доверять и к кому потом апеллировать, если их слова не соответствуют реальности?

Заранее дякую.

curiousobro, добрый день. Если на горячей линии проинформировали неверно, это всегда можно проверить. Что у вас за ситуация? Тариф не изменен? К сожалению, никаких подробных комментариев без данных дать не могу. Пишите в личку, проверю.

Доброго дня.

Мне подтвердили и переход на максимум 2.0, и отсутствие страховок.

Вопрос в том, что указанному человеку это тоже подтвердили, а потом таки списали РКО, мотивируя новыми условиями.

Как в таком случае себя вести?

ЗЫ:
Риторический вопрос - почему Альфа умудряется приятные для клиента изменения проводить настолько через задний проход, что умудряется увеличить желания клиента закрыть все к чертям вместо повышения лояльности? Почему просто автоматом не убрать эту несчастную РКО в старом тарифе, распиарив это. Разве не видите, что в таком случае банк получается более лоялен к новым клиентам, чем к уже существующим? Стойкое впечатление, что у вас маркетологи работают на конкурентов, ну то такое.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:59

Re: Альфа-Банк

  _All_ написав:старая аннулирована 24 декабря

Блиин, осталось таки уточнить: а тоочна ее аннулировали... мож тока заблокировали?
Вы видите номер старой карты в МАБе?
:mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:01

  Alfa_Bank написав:Реферальная программа Пригласи друга уже не действует.

С какого числа?
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:13

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Блиин, осталось таки уточнить: а тоочна ее аннулировали... мож тока заблокировали?
Вы видите номер старой карты в МАБе?

Не ну я конечно уже не молод, ну не настолько же)))
Она от туда сразу пропала 24 декабря
_All_
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:15

  _All_ написав:
  clientage написав:Блиин, осталось таки уточнить: а тоочна ее аннулировали... мож тока заблокировали?
Вы видите номер старой карты в МАБе?

Не ну я конечно уже не молод, ну не настолько же)))
Она от туда сразу пропала 24 декабря

Всьооо, Алка попала на красный зонтик и подушечку для любимого котика.
У вас есть котик? :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:12

  curiousobro написав:Доброго дня.

Мне подтвердили и переход на максимум 2.0, и отсутствие страховок.

Вопрос в том, что указанному человеку это тоже подтвердили, а потом таки списали РКО, мотивируя новыми условиями.

Как в таком случае себя вести?

ЗЫ:
Риторический вопрос - почему Альфа умудряется приятные для клиента изменения проводить настолько через задний проход, что умудряется увеличить желания клиента закрыть все к чертям вместо повышения лояльности? Почему просто автоматом не убрать эту несчастную РКО в старом тарифе, распиарив это. Разве не видите, что в таком случае банк получается более лоялен к новым клиентам, чем к уже существующим? Стойкое впечатление, что у вас маркетологи работают на конкурентов, ну то такое.

Нужно проверить что там было, не могу комментировать. С такой ситуацией сталкиваюсь впервые. Если КЦ проинформировали некорректно, мы всегда готовы пойти на встречу клиенту и решить ситуацию в его пользу.
Alfa_Bank
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