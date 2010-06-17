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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8111811281138114

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1016
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1016
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:13

  mihasik написав:
  Alfa_Bank написав:Реферальная программа Пригласи друга уже не действует.

С какого числа?

mihasik, добрый день. Акция завершена 15.01.2020.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 8009
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Подякував: 69 раз.
Подякували: 704 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:15

  Alfa_Bank написав:
  mihasik написав:
  Alfa_Bank написав:Реферальная программа Пригласи друга уже не действует.

С какого числа?

mihasik, добрый день. Акция завершена 15.01.2020.

Тоесть новые клиенты банку не нужны, или банк больше не готов платить за привлечение?
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Повідомлень: 10485
З нами з: 23.01.13
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Подякували: 1485 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:22

  _All_ написав:Представителю - у Вас есть время чата и имя вашего Коллеги, есть последнии 4 цифры карты, есть дата РД. Хотели бы, уже давно разобрались. А 60 грн. мне не надо, их есть у меня.

Извините, но данных слишком мало. На скринах даты не видно, РД и 4 цифры карты не о чем не говорят. Если бы могла, давно бы разобралась, поверьте. Но вы пишете много комментариев и ни разу не ответили на мои просьбы указать данные для идентификации. Я все еще жду и готова вам помочь.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8009
З нами з: 18.02.13
Подякував: 69 раз.
Подякували: 704 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:23

  Stringer написав:Тоесть новые клиенты банку не нужны, или банк больше не готов платить за привлечение?

Stringer, добрый день. Просто акция закончилась:)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8009
З нами з: 18.02.13
Подякував: 69 раз.
Подякували: 704 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:25

  Alfa_Bank написав:
  WachtAmRhein написав:Очередной косяк от МАБа. В пятницу переводил по ебану клиенту Альфа-Банка деньги в размере 450 грн. Выскочило окошко с ошибкой. Деньги захолдились, а сегодня уже смотрю списались 27м числом...

Прошлый раз мне в качестве сорри бонуса 100 орехов насыпали, прада сумма побольше была... Но прецедент уже был

WachtAmRhein, добрый день. Смотрю. Отпишусь.

Средства возращены на карту. Извините за неудобства, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 8009
З нами з: 18.02.13
Подякував: 69 раз.
Подякували: 704 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:32

  Alfa_Bank написав:
  mihasik написав:
  Alfa_Bank написав:Реферальная программа Пригласи друга уже не действует.

С какого числа?

mihasik, добрый день. Акция завершена 15.01.2020.

А эта акция еще действует?
«Бонус за переказ»
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:37

  clientage написав:А эта акция еще действует?
«Бонус за переказ»

clientage, добрый день. Да.
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