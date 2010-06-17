_All_ написав:Представителю - у Вас есть время чата и имя вашего Коллеги, есть последнии 4 цифры карты, есть дата РД. Хотели бы, уже давно разобрались. А 60 грн. мне не надо, их есть у меня.
Извините, но данных слишком мало. На скринах даты не видно, РД и 4 цифры карты не о чем не говорят. Если бы могла, давно бы разобралась, поверьте. Но вы пишете много комментариев и ни разу не ответили на мои просьбы указать данные для идентификации. Я все еще жду и готова вам помочь.
WachtAmRhein написав:Очередной косяк от МАБа. В пятницу переводил по ебану клиенту Альфа-Банка деньги в размере 450 грн. Выскочило окошко с ошибкой. Деньги захолдились, а сегодня уже смотрю списались 27м числом...
Прошлый раз мне в качестве сорри бонуса 100 орехов насыпали, прада сумма побольше была... Но прецедент уже был
WachtAmRhein, добрый день. Смотрю. Отпишусь.
Средства возращены на карту. Извините за неудобства, пожалуйста.