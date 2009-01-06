Ложь. Про "полезность" закрытия кредитки и последующего её открытия заново уже прочитали. Спасибо, поржал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:02
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:04
Hella, добрый день. Повышенные бонусы насчитываются при условии выбора именно таких повышенных категорий супербонусов. Если их нет, или они не выбраны, то насчитываются обычные бонусы. В программе есть список МСС, по которым бонусы не начисляются. Детали -
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:05
не пишите так сказать эрунды тоже - я закрывал карту с лимитом около того который Вы озвучили.
З.Ы.
и кстати в Украине ещё 70 банок - зачем Вам лимит имеено тут?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:10
uaprofi
1. "Ерунда" для вас - подтверждённый множеством случаев опыт форумчан в этом и других банках. В 99% случаев сразу такой же лимит не вернёшь. Либо вообще отлуп.
2. Да вот у вас забыл спросить, разумеется, зачем мне здесь лимит
У меня есть лимиты в ТАСе, Моно, Идее. Но отказываться здесь - глупо. Тем более когда карта наконец приобрела полноценный льготный период.
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:23
Ну да, хотя галочка и стоит на интернет-магазины, но книжного нет. С философской точки зрения книги товаром не считаются .
Востаннє редагувалось Hella в Пон 27 січ, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:28
У меня есть.
Но подушечек у Аллы нет и не было.
Грусть-печаль-тоска.
С горя пошёл за Вискасом
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:31
может "Алібаба та інші" ?
так если есть этот бонус выбран особено 10% и выше - это хорошо
это "Разетка - при самовывазе" (при оплате тестируте там терминал, поставьте лимит на оплату 1 грн, узнайте мсс на поддержке, при правильном мсс проводите оплату повторно"
и капнет немного правильного бонуса)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:33
Да, я перепутала названия (али и али ))).
Бонусы не выбраны, просто я там регулярно покупаю, вот и удивилась. Пошла дальше изучать список ).
З.Ы.Книжкові магазини - покупки в спеціалізованих книжкових магазинах та газетних кіосках. Коди MCC: 5192, 5942.
Мой код есть.
То есть, чтобы получать повышенные бонусы, должно быть специальное книжное предложение? А я ни разу не видела такого, иначе всегда ставила бы галочку. Да и есть ли оно?
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:55
Re: Альфа-Банк
Книги часто у Мони и Шапито выскакивают, от 10 до 20%
А у Алки часто бавают ж/д- и авиакассы.
Но! Учтите, шо наколядовав пару раз по свим любимым категориям, вы на 100% следующий раз окажетесь БЕЗ них. Алка теперь персонализирует свои предложения, заботясь т.о. о кругозоре своих клиентофф
Так шо заводите карты различных банок, для диверсификации кругозора
... делайте хоть что-нибудь!
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