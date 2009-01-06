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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8112811381148115

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1016
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1016
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:02

  uaprofi написав:я пишу только - про полезности

Ложь. Про "полезность" закрытия кредитки и последующего её открытия заново уже прочитали. Спасибо, поржал :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:04

  Hella написав:Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, почему покупки электронных книг в книжном интернет-магазине считаются как покупки в обычном? Код мсс 5942? И еще - при оплате на Новой почте бонусов нет вообще. Эта оплата платежом не считается? Просто за все оплаты картой альфа идут пол процента, а тут я не нашла.

Hella, добрый день. Повышенные бонусы насчитываются при условии выбора именно таких повышенных категорий супербонусов. Если их нет, или они не выбраны, то насчитываются обычные бонусы. В программе есть список МСС, по которым бонусы не начисляются. Детали - https://cashuclub.com.ua/regulations.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:05

  Vorlon написав:
  uaprofi написав:я пишу только - про полезности

Ложь. Про "полезность" закрытия кредитки и последующего её открытия заново уже прочитали. Спасибо, поржал :lol:


не пишите так сказать эрунды тоже - я закрывал карту с лимитом около того который Вы озвучили.

З.Ы.
и кстати в Украине ещё 70 банок - зачем Вам лимит имеено тут?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:10

uaprofi
1. "Ерунда" для вас - подтверждённый множеством случаев опыт форумчан в этом и других банках. В 99% случаев сразу такой же лимит не вернёшь. Либо вообще отлуп.

2. Да вот у вас забыл спросить, разумеется, зачем мне здесь лимит :D
У меня есть лимиты в ТАСе, Моно, Идее. Но отказываться здесь - глупо. Тем более когда карта наконец приобрела полноценный льготный период.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:20

stryzhko Спасибо ). А я-то думала, что действительно от всех ))).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:23

Ну да, хотя галочка и стоит на интернет-магазины, но книжного нет. С философской точки зрения книги товаром не считаются :).
Востаннє редагувалось Hella в Пон 27 січ, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:28

  clientage написав:Всьооо, Алка попала на красный зонтик и подушечку для любимого котика.
У вас есть котик? :lol:

У меня есть.
Но подушечек у Аллы нет и не было.
Грусть-печаль-тоска.
С горя пошёл за Вискасом
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:31

  Hella написав:У меня была поставлена галочка в супербонусах на "Алиэкспресс и остальные подобные магазины". Но электронные книги в инет-магазине не посчитали товаром. С философской точки зрения это так ).

может "Алібаба та інші" ?
так если есть этот бонус выбран особено 10% и выше - это хорошо
это "Разетка - при самовывазе" (при оплате тестируте там терминал, поставьте лимит на оплату 1 грн, узнайте мсс на поддержке, при правильном мсс проводите оплату повторно"
и капнет немного правильного бонуса)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:33

  uaprofi написав:
  Hella написав:У меня была поставлена галочка в супербонусах на "Алиэкспресс и остальные подобные магазины". Но электронные книги в инет-магазине не посчитали товаром. С философской точки зрения это так ).

может "Алібаба та інші" ?
так если есть этот бонус выбран особено 10% и выше - это хорошо
это "Разетка - при самовывазе" (при оплате тестируте там терминал, поставьте лимит на оплату 1 грн, узнайте мсс на поддержке, при правильном мсс проводите оплату повторно"
и капнет немного правильного бонуса)


Да, я перепутала названия (али и али ))).
Бонусы не выбраны, просто я там регулярно покупаю, вот и удивилась. Пошла дальше изучать список ).

З.Ы.Книжкові магазини - покупки в спеціалізованих книжкових магазинах та газетних кіосках. Коди MCC: 5192, 5942.
Мой код есть.
То есть, чтобы получать повышенные бонусы, должно быть специальное книжное предложение? А я ни разу не видела такого, иначе всегда ставила бы галочку. Да и есть ли оно?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:55

Re: Альфа-Банк

  Hella написав:Да и есть ли оно?

Книги часто у Мони и Шапито выскакивают, от 10 до 20%
А у Алки часто бавают ж/д- и авиакассы.
Но! Учтите, шо наколядовав пару раз по свим любимым категориям, вы на 100% следующий раз окажетесь БЕЗ них. Алка теперь персонализирует свои предложения, заботясь т.о. о кругозоре своих клиентофф :lol:
Так шо заводите карты различных банок, для диверсификации кругозора :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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