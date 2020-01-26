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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8113811481158116

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1016
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1016
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:04

  Vorlon написав:
  ol_zy написав:А вот закрыть карту с таким долгом видимо не выйдет

Я думаю, что если вы попросите, то многие из форумчан согласятся вам пополнить на 3 копейки вашу карту за спасибо :)

зачем? я и сам могу пополнить из другого банка, но думал уговорю Альфу сделать платежи от копеек, но не вышло :(.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:18

  clientage написав:
  _All_ написав:старая аннулирована 24 декабря

Блиин, осталось таки уточнить: а тоочна ее аннулировали... мож тока заблокировали?
Вы видите номер старой карты в МАБе?
:mrgreen:

У меня по второму акку висят старые карты как заблокированные. 60грн не списывало даже в прошлую РД 21.12. Перевыпустили где-то 15.12.
Как-то все это не однозначно выходит.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:31

  Vorlon написав: Тем более когда карта наконец приобрела полноценный льготный период.

Я бы сказал не "наконец", а "снова" (опять). Она ж ранее и была с полноценным ЛП....
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:41

  ol_zy написав:Как-то все это не однозначно выходит.

Просто у Аллы слишком много сущностей:
Заблокирована / Аннулирована / Неактивна / Перевыпущена и тд.
И девочки-куры в них зачастую путаются
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:42

  Alfa_Bank написав:
  Hella написав:Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, почему покупки электронных книг в книжном интернет-магазине считаются как покупки в обычном? Код мсс 5942? И еще - при оплате на Новой почте бонусов нет вообще. Эта оплата платежом не считается? Просто за все оплаты картой альфа идут пол процента, а тут я не нашла.

Hella, добрый день. Повышенные бонусы насчитываются при условии выбора именно таких повышенных категорий супербонусов. Если их нет, или они не выбраны, то насчитываются обычные бонусы. В программе есть список МСС, по которым бонусы не начисляются. Детали - https://cashuclub.com.ua/regulations.

Підкажіть, будь ласка, як банк розрізняє онлайн і офлайн покупки? Бо в мене якось була оплата онлайн, на котру інтернет-ліміт не подіяв, як виявилось через те, що покупка була проведена як у наземному офлайн терміналі...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:47

Була перевипушена Максимум.
Стару не закривали.
Нову активували.
Пройшла РД.
Тепла лінія каже що народився новий тариф Максимум 2.
Страхівки не підключились.
_________________________________
Так що стару Максимум можна не закривати :!:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:54

  Квесторе_поверніться написав:Так що стару Максимум можна не закривати

Если она у вас была как дополнительная :!:
Vorlon
 
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