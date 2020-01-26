зачем? я и сам могу пополнить из другого банка, но думал уговорю Альфу сделать платежи от копеек, но не вышло .
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:04
зачем? я и сам могу пополнить из другого банка, но думал уговорю Альфу сделать платежи от копеек, но не вышло .
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:18
У меня по второму акку висят старые карты как заблокированные. 60грн не списывало даже в прошлую РД 21.12. Перевыпустили где-то 15.12.
Как-то все это не однозначно выходит.
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:31
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:41
Просто у Аллы слишком много сущностей:
Заблокирована / Аннулирована / Неактивна / Перевыпущена и тд.
И девочки-куры в них зачастую путаются
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:42
Підкажіть, будь ласка, як банк розрізняє онлайн і офлайн покупки? Бо в мене якось була оплата онлайн, на котру інтернет-ліміт не подіяв, як виявилось через те, що покупка була проведена як у наземному офлайн терміналі...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:47
Була перевипушена Максимум.
Стару не закривали.
Нову активували.
Пройшла РД.
Тепла лінія каже що народився новий тариф Максимум 2.
Страхівки не підключились.
_________________________________
Так що стару Максимум можна не закривати
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:54
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:02
Основна була.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:26
Re: Альфа-Банк
По признаку офлайновости или онлайновости терминала. При этом терминал через который вы платите через интернет может иметь признак офлайна. И тут ничего не поделаеть. И узнать об этом можно только по факту совершения операции. Могут быть и обратные случаи - когда платя будучи на месте в организации - платеж может оказаться он-лайн покупкой - как например через приложение Сильпо по QR-коду
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:37
А кому-нибудь выплатили 150грн. кешбека за декабрьскую акцию за расчёты Визой? Обещали до 24 уже точно, до сих пор нет. Поддержка морозится, всё как обычно.
|