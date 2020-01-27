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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 21:44
clientage написав: Hella написав:
Да и есть ли оно?
Книги часто у Мони и Шапито выскакивают, от 10 до 20%
А у Алки часто бавают ж/д- и авиакассы.
Но! Учтите, шо наколядовав пару раз по свим любимым категориям, вы на 100% следующий раз окажетесь БЕЗ них. Алка теперь персонализирует свои предложения, заботясь т.о. о кругозоре своих клиентофф
Так шо заводите карты различных банок, для диверсификации кругозора
Да, добровольно-принудительно ).
И ведь действительно - так бы пользовалась одним банком, а придется еще и другими ).
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Додано: Пон 27 січ, 2020 21:45
chaturbate
pornhub
tinder
в MCC попадают в "Онлайн видео сервисы"?
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