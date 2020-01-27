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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8114811581168117

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1016
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1016
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:44

  clientage написав:
  Hella написав:Да и есть ли оно?

Книги часто у Мони и Шапито выскакивают, от 10 до 20%
А у Алки часто бавают ж/д- и авиакассы.
Но! Учтите, шо наколядовав пару раз по свим любимым категориям, вы на 100% следующий раз окажетесь БЕЗ них. Алка теперь персонализирует свои предложения, заботясь т.о. о кругозоре своих клиентофф :lol:
Так шо заводите карты различных банок, для диверсификации кругозора :lol:


Да, добровольно-принудительно ).
И ведь действительно - так бы пользовалась одним банком, а придется еще и другими ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:45

chaturbate
pornhub
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в MCC попадают в "Онлайн видео сервисы"?
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:55

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:А эта акция еще действует?
«Бонус за переказ»

clientage, добрый день. Да.

А как быть с валютным депозитом?

- для вкладів, розміщених в іноземній валюті, обов’язкове відкриття карткового рахунку в національній валюті України;
- перерахувати кошти на депозит з рахунку відкритого в іншому банку (окрім рахунків АТ
«Укрсоцбанк»).
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:09

  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:А эта акция еще действует?
«Бонус за переказ»

clientage, добрый день. Да.

А как быть с валютным депозитом?

- для вкладів, розміщених в іноземній валюті, обов’язкове відкриття карткового рахунку в національній валюті України;
- перерахувати кошти на депозит з рахунку відкритого в іншому банку (окрім рахунків АТ
«Укрсоцбанк»).

Открываете Ультру, там два картсчета: грн и валюта. Или Комфорт в грн + ФастКард в валюте.
Открываете в отд-и валютный депосчет 2630ххх
Отправляете свифт со СВОЕГО счета в др. банке на депосчет
На все про всё у вас 5 рабочих дней
Все комисс за ваш счет.
Считайте :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:47

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Отправляете свифт со СВОЕГО счета в др. банке на депосчет


бонус --> максимум 600 грн.

свіфтовка більше зжере :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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